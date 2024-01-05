Горнолыжный курорт "Шерегеш" за пять дней посетили свыше 92 тыс. туристов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что развитие курорта входит в программу социально-экономического развития региона, утвержденную по поручению президента Владимира Путина

КЕМЕРОВО, 5 января. /ТАСС/. Турпоток на горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кузбассе в первые дни новогодних праздников составил 92,1 тыс. человек, что почти на 5 тыс. человек больше, чем в зимнем сезоне 2022-2023 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На курортах Кузбасса в самом разгаре зимний туристический сезон. С 31 декабря по 4 января в Шерегеше побывали 92 143 туриста без учета экскурсантов. Это почти на 5 тыс. гостей больше, чем в прошлые новогодние праздники за этот же период. Также на всех курортах Кузбасса для жителей и гостей организованы экскурсии, культурные и туристические программы", - говорится в сообщении.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что развитие курорта входит в программу социально-экономического развития региона, утвержденную по поручению президента Владимира Путина. "Ежегодно к нам приезжают миллионы туристов из разных регионов, причем не только в зимний сезон, но и летом. Со своей стороны, мы создаем все условия для комфортного и безопасного отдыха гостей. Будем продолжать развивать Шерегеш, чтобы он был одним из лучших круглогодичных курортов мира. В целом в новогодние праздники ожидаем увеличения турпотока минимум на 8%. Уверен, что наши гости получат заряд бодрости и хорошего настроения", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

Для жителей и гостей региона запланированы экскурсии, например таежная экспедиция "В гости к снежному человеку". Там желающие могут посетить скульптуру Золотая Шория, Тенгрианский храм, захоронение Тисульской принцессы, побывать возле 300-летней могучей сосны, у священной горы Каратаг, в Карчитском замке и Азасской пещере, где в 2012 году были обнаружены следы снежного человека.

В других районах области, например на Танае, проходят встречи с Дедом Морозом и мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Работают семь горнолыжных трасс различной сложности с подъемниками. В музее-заповеднике "Мариинск исторический" доступен маршрут "Мариинск купеческий", где можно ознакомиться с укладом жизни и бытом купечества.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов там отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.