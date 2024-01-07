В Азове обнаружили клад серебряных монет Петровской эпохи

Заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский отметил необычное погребение кота, которого подхоронили к хозяину после смерти, а также обнаруженную оборонительную линию I века нашей эры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 января. /ТАСС/. Археологи Азовского музея-заповедника обнаружили во время раскопок в Азове Ростовской области, на территории которого в XIV веке находился золотоордынский город Азак, клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи. Такая сумма ориентировочно равна полугодовой подати на одного крестьянина, сообщил ТАСС кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

"В углубленном жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были завернуты в тряпочку 24 серебряных монеты - копейки Петровского времени, <...> так называемая чешуя, <...> это еще по архаической технологии, их делали овальной формы. Сначала вытягивали проволоку, потом проволоку делили на кусочки, плющили и чеканили монету <...>. Потом копейки стали чеканить из меди, но чешуйки серебряные народ уважал, и еще в течение лет 50 предпочитал серебряные копейки медной монете", - сказал Масловский, уточнив, что такая сумма по меркам той эпохи примерно равна подушной подати с крестьянина минимум за полгода.

Подводя итог году археологических раскопок, ученый среди крупных находок в Азове, помимо клада, отметил необычное погребение кота, которого подхоронили к хозяину после смерти, а также обнаруженную оборонительную линию I века нашей эры со рвом и частоколом, что дает возможность реконструкции исторических событий.

Азов - один из самых крупных памятников археологии на территории Ростовской области. Примерно половину современного города занимало средневековое поселение Азак - золотоордынский Азак в XIV веке был одним из центров мировой торговли мехами. Азак известен только благодаря раскопкам - не сохранилось ни средневековых карт, ни хроник, которые бы описывали город.