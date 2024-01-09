В Липецке к 225-летию Пушкина разработали цикл с постановкой всех сказок поэта

В их числе "Сказка о царе Салтане", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сказка о золотом петушке"

ТАСС, 9 января. Артисты липецкой государственной филармонии к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, которое отметят в 2024 году, разработали цикл с постановкой всех сказок поэта, сообщила ТАСС пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева.

"В год юбилея со дня рождения Пушкина липецкая филармония разработала цикл - мы поставим все сказки Пушкина: "Сказка о царе Салтане", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сказка о золотом петушке". Все наши коллективы в той или иной форме примут участие в этом проекте: и в театрализованной постановке, и в формате сказки с оркестром", - рассказала она.

В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения Пушкина. Имение прадеда поэта располагалось на территории современного Кореневщинского сельсовета администрации Добровского района Липецкой области. По данным сайта Кореневщинского сельсовета, село Кореневщино основано в конце XVII века, в нем находилась усадьба Пушкиных, где жили прадед поэта Алексей Федорович Пушкин и прабабушка Сара Юрьевна со своей дочкой Марией. С Марией познакомился офицер морской артиллерии Осип Ганнибал, они обвенчались, у них родились сын Николай и дочь Надежда, будущая мама Александра Пушкина.

Липецкая филармония ведет историю с 1957 года, когда в городе было создано концертно-эстрадное бюро, в котором не было штатных артистов. На основе этого бюро появилась областная филармония, в которой в свое время гастролировали народный артист СССР Марк Бернес, джаз-оркестр под управлением Олега Лундстрема и др.