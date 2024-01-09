Ярославская область закупит передвижные котельные по запросам районов

Закупка будет производиться с учетом запроса районов области

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Власти Ярославской области закупят дополнительные передвижные блочно-модульные котельные для резервного теплоснабжения объектов ЖКХ, накануне авария произошла в котельной в поселке Красные Ткачи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Частная котельная 4 января вышла из строя в поселке Красные Ткачи Ярославской области, без отопления остались около 1,5 тыс. человек, проживающих в 25 многоквартирных домах. На момент аварии температура воздуха опустилась до минус 29 градусов.

"Необходимо принять целый комплекс превентивных мер, чтобы в следующем отопительном сезоне мы были подготовлены серьезным образом. Это касается и электро- и теплоснабжения. Необходимо приобрести дополнительные передвижные блочно-модульные котельные, чтобы во всех сложных ситуациях мы имели резервы в больших количествах, чем сейчас", - приводятся слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Как уточнил ТАСС Евраев, правительству региона и главам районов поставлена задача определить необходимое количество передвижных котельных. Закупка будет производиться с учетом запроса районов области.

Также регион закупит 10 снегоходов ярославского производства для оперативного доступа в отдаленные населенные пункты. По словам губернатора, в Красных Ткачах к следующей зиме планируется построить новую котельную.

В Красных Ткачах в результате аварии на котельной "Прогресс" вышли из строя два котла - 6 мВт и 20 мВт, в настоящее время работает блочно-модульная котельная. Малый резервный котел восстановлен, основной котел планируется запустить до конца текущих суток. Бригады энергетиков продолжают восстанавливать электричество.