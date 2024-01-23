"Каждый может превратить жизнь в сказку". Как мастер из Майкопа создала Золотую кладовую

Мир златокузнеца, ювелира и оружейницы Аси Еутых — сказка, в которой барсы и львы живут в гармонии с бычками, птицами, белками и бабочками. Еще есть эльфы и гномы, водопады и ручьи, замки с дозорными башнями. В детстве она прочитала у Леонардо да Винчи, что главный учитель — природа, и не искала других учителей. У нее всегда был свой параллельный мир, своя Ойкумена вне времени

17 оттенков гранита

Ася Еутых — российский ювелир, оружейник, член Союза художников России, народный художник Республики Адыгея, ее произведения хранятся в фондах Государственного Эрмитажа (который не выставляет произведения мастеров при их жизни, но для Еутых сделал исключение, признав ее работы шедеврами, имеющими музейную ценность уже сегодня) и в Государственном историческом музее Москвы, выполнены в технике литья, гравировки и позолоты, основные материалы включают бронзу, серебро, золото и драгоценные камни. В 1998 году она создала оружие и амуницию для личной черкесской гвардии иорданского принца Али, автор собственных сплавов на основе бронзы — ювелуса и марвелуса.

Сегодня на ее счету еще один важный проект — Золотая кладовая. Мастер на личные средства создала музей-мастерскую на малой родине в Майкопе. Над кладовой художница работала практически сутками около 10 лет, шаг за шагом воплощая свои сны из детства. Белоснежный трехэтажный музей-мастерская в стиле средиземноморского палаццо красуется сейчас в старейшем городском парке культуры и отдыха.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

Вокруг здания восемь ажурных башен с отлитыми фигурами на шпилях, слева от парадного входа бычок, справа — целящийся ввысь лучник из нартского эпоса. Статуэтки сделаны из бронзы и покрыты сусальным золотом, которое не померкнет и через несколько сотен лет. Крышу обрамляет лепной карниз весом около 10 тонн. Несмотря на свои размеры, здание имеет ювелирную детализацию, что возможно только в одном случае — когда скульптор одновременно является ювелиром. Подобный пример был в средневековой Италии: золотых дел мастер Бенвенуто Челлини не только создавал ювелирные изделия, но и делал скульптуры, отличавшиеся особой точностью проработки деталей.

За парадными дверями Золотой кладовой золоченые колонны с античной лепниной, на стенах барсы, белки, птицы и пчелы существуют в полной гармонии друг с другом.

На полу — мозаичное панно из 17 оттенков гранита с копиями изображенных на серебряных сосудах из Майкопского кургана быка и льва. На второй сквозной этаж дворца ведет необычная лестница, ее ступени тоже покрыты мозаичным орнаментом в технике Майкопской культуры IV века до н.э.

На лестничном пролете напротив входа походный скифский трон царицы амазонок, воссозданный по древним изображениям. Уверенно ориентируясь в символах прошлого, Ася Еутых смогла создать свой уникальный вариант: на подлокотниках восседают серебряные барсы в золотых попонах, трон венчают бронзовые птицы с колокольчиками.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

Каждый элемент тщательно продуман. Особую атмосферу придают высокий многоуровневый потолок с огромным рубином в центре и множество зеркал. Только на его создание ушло полтора года.

Уже известные и новые изделия мастера можно рассмотреть в десяти витринах в определенной очередности, что вызывает у посетителей особые эмоции. Со счастливыми лицами, на цыпочках, независимо от своего статуса и возраста они обходят дворец, робко приседают на роскошные кресла, фотографируются. А я замечаю, что хозяйка палаццо приветливо машет мне рукой — у нас назначена встреча.

О зеркалах и оптимизме

"Ребенок читает книжки, а в них есть волшебная лампа Аладдина, пещера с сокровищами, есть чудо и торжество добра. Ощущение волшебства потом во взрослой жизни исчезает, и меня это всегда огорчало. Мне хотелось, чтобы сказка всегда жила у меня дома, и, руководствуясь своим желанием, я решила подарить ее своему родному городу — чтобы взрослые вновь могли превратиться в детей. В каждом из нас обязательно спрятан ребенок, который через разочарования взрослел. Чтобы он вновь радовался и ощущал мир в ярких красках, ему нужно вернуть сказку", — уверена мастер.

Ася Еутых работает в скифском зверином стиле. Все изделия кладовой изготовлены ее руками по мотивам Майкопского кургана — памятника эпохи ранней бронзы, положившего начало исследованиям Майкопской археологической культуры. Мастерице очень хотелось показать, что на территории Адыгеи в течение многих тысячелетий существует художественная обработка металла, ведь самый древний ювелирный шедевр на территории Евразии — майкопского бычка — археологи нашли именно здесь.

"По большому счету, создавала кладовую сама, потому что такой масштабный проект — такая же ответственность. Нужно было продумать каждый строительный момент и декор, в который его одеть: 99,9% всего результата успеха или неуспеха именно на том, кто придумывает, а не на том, кто исполняет. Есть пословица, которая мне очень нравится, она одна из самых первых услышанных в детстве от моей бабушки Кадырхан: "Наполовину сшитое платье огорчает сердце". Это означает, что недоделанная работа выглядит ужасно", — рассказывает Ася.

Все эти годы они с мужем — инженером Русланом Туркавом фактически жили не в уютном доме в центре Майкопа, а на стройке. В Майкопе до появления Золотой кладовой не было ни одного дворцового интерьера, и Асе очень хотелось устранить этот пробел.

© Личный архив Руслана Туркава

"Вот эти зеркальные коридоры Золотой кладовой я придумала еще в нашем с Русланом доме. Меня в детстве всегда манил трельяж, ведь человек вообще любит наблюдать за собой. И, глядя в зеркала, он может осознать свои недостатки, что, например, криво ходит, сутулится, неряшливо одет, небрежно причесан, и начинает приводить себя в порядок. Зеркала хорошо организуют. Это другой, параллельный мир, благодаря которому можно добиться идеала", — считает она.

Лепных элементов, которые украсили дом снаружи и внутри, получилось более ста тонн. При создании декора мастер сначала рисовала эскиз, потом лепила из пластилина и уже затем — из гипса. С него снимали формы и заливали окончательный вариант. На вопрос, считает ли она себя перфекционисткой, Ася отрицательно качает головой. "Я оптимист, который любит что-то делать радостно и добиваться наилучшего результата, чтобы получить удовольствие. По-другому не могу и не хочу".

О творчестве на грани

"Я всегда знала, что буду только художником. Помню вопросы, которые в пять лет задавала взрослым: "Что такое курган и что в нем лежит? Как называется маленький блестящий ковшик на небе? Плеяды? Какое красивое слово! Почему у нас нет древних городов, ну хотя бы какой-нибудь скалы с древними знаками? И каждое лето искала в горах изображения на камнях", — улыбается Ася.

Она росла одиночкой. Таскала художественные книги в портфеле и все время рисовала. По ночам забиралась на крышу с картой звездного неба и находила созвездия. Однажды, оставленная папой с этюдником в живописных окрестностях Майкопа, девочка забралась на песчаную скалу и крошечным ножичком, который всегда висел у нее на поясе, вырезала на песчанике девушку, выглядывающую в окно с аркой и колоннами. Глубокий рельеф в натуральную величину потряс ее отца. После этого он очень серьезно стал относиться к ее желанию все вокруг переделать.

В роду Еутых все были талантливы: золотошвеи — по материнской линии, златокузнецы — по отцовской. Бабушка Кадырхан, с которой она росла, была известной сказительницей. В дом приходили писатели, журналисты, часами сидели около нее с микрофоном, а маленькая Ася мастерила что-нибудь рядом и слушала. Именно ей бабушка еще до рождения дала имя и предсказала будущее. Кадырхан учила любимую внучку всему, чем владела, — умению шить традиционную одежду адыгов, плести, вышивать золотом и даже раскрыла секреты изготовления пороха разных сортов.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

Дедушка Аси, который ушел из жизни до ее появления на свет, был ювелиром-оружейником. Бабушка, передав внучке инструменты своего мужа, до мельчайших подробностей пересказывала все приемы, которыми он пользовался в работе. Другой дед, по линии отца, построил водяную мельницу, отвел реку Марту под Краснодаром. Историк Хасан Сукунов, изучая в 1992 году архивные документы, обнаружил данные, что мастеров Еутых в 374 году до н.э. вывезли с левобережья Гипаниса (Кубани) в Афины на строительство храма. Даже перечислялось, какие детали храмов ковала семья. Спрашиваю у Аси, нет ли у нее ощущения, что именно она в 347 году до н.э. строила афинские дворцы?

"Можно делать самые смелые предположения. Да, мне казалось, что я бесконечно много раз это все выполняла раньше, ведь откуда-то я безошибочно вижу, как это нужно делать? А может, есть возможность подключаться к мировому опыту и брать информацию оттуда? Если у тебя хороший "телефон", то он легко связывается, и ты сразу получаешь все необходимое. Творчество всегда на грани", — считает мастер.

С опцией вдохновения

Ася получила классическое образование в Карачаево-Черкесском государственном педагогическом институте на художественно-графическом отделении, в Кубанском госуниверситете. В Дагестанском училище имени Джемала училась у мастера по серебру Курбанали Магомедова, в Москве — у лучшего эксперта по кавказскому оружию Эммы Аствацатурян. Учеба, которая длилась в общей сложности около десяти лет, давалась ей везде легко.

Именно в период учебы в Дагестане Ася впервые сама расплавила металл и сделала филигранный шарик, усыпанный зернью, придя в восторг от того, как легко он ей поддался. Она поняла, что ее материал — металл, который может существовать вечно, и этим ей никогда не надоест заниматься. Дипломной работой стали изделия в технике ковки и филиграни — женский серебряный пояс с изящным кинжальчиком и комплект украшений. Собрав все, что осталось в память от дедушек и бабушек, она создала свою первую мастерскую.

Ее интерес к металлу стал постепенно углубляться: от позднего Средневековья — к раннему, от Античности — к скифам, меотам и далее — к Майкопской культуре. Она была очарована магией древнего оружия и доспехов, эпохой бронзы, роскошным, благородным и сдержанным стилем скифов, смогла восстановить считавшуюся утраченной рецептуру бронзы и технологию литья, сформировав свой собственный почерк. Ее сплав ювелус по составу очень близок к сплавам, из которых изготовлены находки из курганов юга России II–I тысячелетия до н.э. Второй металл — марвелус, названный Асей "адыгское золото", внешне не отличить от изделий 999-й и 750-й пробы. Он позволяет сделать работы мастера более бюджетными.

© Личный архив Руслана Туркава

Ася уверена: если бы она жила две тысячи лет назад, то занималась бы тем же самым — делала красивые ножи, которые сейчас находили бы археологи. Творения мастера по красоте не уступают старинным шедеврам, а по сложности орнамента порой превосходят их.

"Я "отпускаю" руку, "отключаю" голову, и рисунок появляется словно сам собой, меня будто ведет что-то свыше. Такое состояние, уверена, знакомо всем творческим людям. Все упорство — ничто, если нет таланта. Точно так же с вдохновением: человек либо рождается с опцией вдохновения, либо этой опции нет. Но затем в течение жизни одаренный талантом человек платит тем, что одержим. Он уже не может остановиться, нет выходных и праздников, всегда в работе", — говорит мастер.

О заморских принцах и родине

"У меня всегда в работе новые мечи и ножи, все время что-то новое делаю. Сегодня нужно залить рукоятку меча: клинок кует кузнец, а я — златокузнец — беру готовый и наношу на него рисунок. Часто клиент не знает, что именно он хочет, но ни разу не возникло ситуации, в которой кто-то бы диктовал мне канву, по которой должна идти. Я никогда не повторяюсь, и у меня нет времени на повторы, потому что обычно по 20−30 изделий уже начато", — говорит Ася.

Таланту мастера доверяют даже коронованные особы. Принц Али бин аль-Хусейн, сын короля Иордании, увидев ее работы, был настолько потрясен, что пригласил Асю с семьей к себе во дворец. Он попросил сделать для себя и своей гвардии амуницию, и златокузнец в сжатые сроки создала 16 полных комплектов, часть деталей которых повторяла древние образцы. Затем заказал свадебный наряд для своей невесты, дочери дипломата ООН, журналистки CNN Рим Брахими. Девушка блистала на свадьбе в адыгском национальном платье, сшитом портными из Нальчика и отделанном золотом и серебром. Пояс принцессы украсил крошечный кинжал.

Женщины, говорит Ася, любят клинки не меньше, чем мужчины, и не хуже разбираются в тонкостях холодного оружия. В женских захоронениях находят множество ножей и кинжалов. Мужчины в те времена ковали, женщины занимались литьем, и именно их тонкие пальцы создавали изящные линии замысловатого рисунка.

Семьи принца и мастера подружились, чтобы облегчить визиты, Али даже прописали в доме Аси и Руслана. Принц даже предлагал супругам переехать и жить во дворце. Они поблагодарили его за радушный прием и вернулись в свой тогда еще турлучный (из глины и соломы) домик в Адыгее. Родина — это то место, с которым человек совпадает по энергетике, считает Ася.

"Не хочу дворца за границей — ни за какие деньги, потому что при потере родины рвутся все энергетические связи с бабушками, дедушками, родителями. Все, кто уехал, теряются, даже несмотря на свою реализацию. Жить нужно на родине, рядом с корнями, из которых ты вырос. Только в родительском доме мы получаем настоящую подпитку, в этом месте становишься самим собой, возвращаешься к правильному, не испорченному чужими канонами себе. В этом месте человек может излечиться и физически, и душевно. Не надо искать счастья вдали от родины! Не зря ведь даже в сказках про Тридесятое царство принц находит свою суженую, когда возвращается домой", — улыбается она.

О Руслане и половинке яблока

"Для меня самое важное в жизни — семья. Это лучшее воплощение — быть женой, мамой, вдохновенной домохозяйкой, у которой красивый и ухоженный дом, всегда уютно, комфортно, вкусно. Если бы меня Бог не наградил талантом, я была бы просто счастливой женой и мамой", — считает Ася.

© Личный архив Руслана Туркава

Ася — мама и бабушка, у нее два взрослых сына — Заур и Бибарс, маленький внук. Над ее рабочим столом висит картинка, на которой корявым почерком младший сын когда-то вывел "Мамочка, я тебя люблю больше всех на свете!". Подобные признания в любви развешаны везде по дому: "Бибарс, 4 года", "Заур, 6 лет". На 8 Марта невестка сделала подарок: такую же картинку с подписью "Лера, 22 годика". На день рождения муж Руслан песню трогательную сочинил. Все это она считает самыми дорогими подарками.

99% успеха ее жизни, говорит Ася, — это ее "половинка". С мужем можно даже иногда не разговаривать, потому что он думает на одном с ней языке, хотя они по характеру совершенно разные. Вместе супруги уже 30 лет, вдвоем добирались до всех секретов древности, изучая книги, археологическую керамику, торевтику, украшения и еще много разных вещей, которые так магически притягивались к дому — он стал вместилищем огромного количества книг, инструментов, сосудов, очажных цепей, мельниц и даже костей мамонта. Именно такой дом она всегда хотела иметь.

"Идея о "половинках" заложена в нартском эпосе, это наша адыгская Библия. Была волшебная яблоня у нартов, она время от времени давала одно яблоко: с одной стороны — красное, с другой — белое. Яблоня в исполнении Аси с одной стороны — золотое, с другой — серебряное, но это все детали. Главное — что в этом есть извечная идея о дополнении: что-то не может сделать мужчина без женщины и наоборот. В нашем случае вы имеете дело с тандемом, когда у каждого свои слабости и свои сильные стороны. Все дополняется сильными сторонами партнера", — делится Руслан.

Золотое дерево нартов с волшебными яблоками "растет" возле их дома в центре Майкопа. К нему даже по ночам частенько наведываются молодые пары тихонечко потрогать плоды, руководствуясь поверьем: если дотронуться с левой, золотой, стороны, родится сын, с правой — серебряного цвета — красавица-дочь. Такое же дерево, символизирующее источник жизни, Ася и Руслан по согласованию с властями республики и лично главой Муратом Кумпиловым установят на площадке напротив палаццо в горпарке. Яблоня будет из бронзы, с позолоченными листьями, до трех метров в высоту.

И какая же сказка без дворца для белочек? По словам Аси, это будет лепной дворец из искусственного камня, с внутренним пространством, чтобы туда можно было сыпать орешки. Зверьки смогут там спокойно сидеть, укрывшись от зимних дождей и снегов, приучаясь есть с рук. Создание такого дворца пока в процессе, но белок в городском парке появилось за последний год множество. Крымские сосны, по которым будет комфортно скакать, власти осенью уже посадили. А еще Ася и Руслан планируют запустить в парк павлинов.

Как бабушка помогла найти талант

"Мне было всего 11 лет, когда бабушка Кадырхан сменила мир, и мне остались ее золотое шитье, шапочки, серебряные пояса, украшения, инструменты. А самое главное — то, что она посеяла в душе маленькой девочки, попало на благодатную почву и выросло в виде серьезного желания научиться всему, что умели предки, и придумать что-то такое, чего еще не было", — рассказывает мастер.

Кадырхан была нетипичной бабушкой. Она не опекала и не баловала внучку, а растила ее в строгости, воспитывая несгибаемый дух и веру в успех любого начинания. Маленькая Ася не знала слов "не могу", "не хочу" и "не умею", она училась обращаться с оружием, закаляться в проруби, ездить на лошади и ни при каких обстоятельствах не отступать от черкесского кодекса чести. Бабушка не кормила пирожками, а внушала, что есть нужно мало, потому что — "Вот съешь больше половины яйца, и про тебя соседи песенку недобрую сложат". Она сама ела всегда из маленького блюдечка и носила корсет, шелковые платья, саморучно сшитые и вышитые.

Когда Ася пошла в школу, бабушка, сделав выкройку, поручила ей сшить без швейной машинки с помощью потайного шва сарафанчик с юбочкой в складочку. В четвертом классе она уже сшила себе пальто, в студенчестве — обувь. Замуж за Руслана она выходила в свадебном платье, которое так же, вместе со всеми аксессуарами и белыми кожаными туфельками, изготовила сама.

© Оксана Гамзаева/ ТАСС

Роскошные шелковые платья Аси, которые были на ней в знаковые моменты жизни, выставлены в витринах Золотой кладовой. Среди них пурпурное, в котором она встретилась с президентом России Владимиром Путиным, бирюзовое, которое надела на свадьбу старшего сына, и черное, в котором блистала на вручении премии Национального фонда содействия культуре "Амра".

О волшебстве и вере

Когда Ася уже стала взрослым, состоявшимся мастером, ее отец, сидя у бассейна в их с Русланом доме в центре Майкопа, произнес: "Надо же, ты действительно сделала все, о чем мечтала в детстве, а я все думал, что это детские фантазии. Наверное, надо было послушать тебя, и, может, жизнь сложилась бы совсем по-другому. Зато твой ребенок растет совсем в другом мире. Как ты могла это предвидеть?"

"Каждый из нас может превратить свою жизнь в сказку, главное — делать это вдохновенно. Начинать нужно со своего дома и своей семьи. Созданием Золотой кладовой я хотела сказать именно это, а не то, что есть высоты ювелирного искусства, которых можно достичь. Вот это резюме моей жизни и моего воплощения", — говорит мне Ася на прощание.

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В эти дни пятиметровая инсталляция 3D-флага Республики Адыгея (на кончиках трех перекрещенных стрел размещен додекаэдр из 12 звезд), выполненная в Золотой кладовой Аси Еутых, включена в экспозицию на международной выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.

Оксана Гамзаева