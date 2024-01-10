В Тверской области вдвое выросли выплаты работодателям за организацию мест для инвалидов

Компенсация до 100 тыс. рублей предусмотрена за оборудование одного рабочего места

ТАСС, 10 января. Власти Тверской области увеличили с 50 до 100 тыс. рублей максимальный размер компенсации работодателям за оборудование рабочего места для трудоустройства людей с инвалидностью, многодетных родителей и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Тверской области до 100 тыс. рублей увеличена поддержка индивидуальных предпринимателей и организаций внебюджетной сферы, оснащающих рабочие места для трудоустройства людей с инвалидностью, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Решение принято на заседании регионального правительства, которое 10 января провел губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, компенсация до 100 тыс. рублей предусмотрена за оборудование одного рабочего места. Ранее размер выплаты по этому направлению составлял до 50 тыс. рублей. "Причем если поддержка работодателей, обустраивающих рабочие места для инвалидов, практикуется в других регионах ЦФО, то поддержка компаний, трудоустраивающих многодетных родителей, только в Тверской области", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Тверской области действует поддержка работодателей, трудоустраивающих выпускников образовательных организаций всех уровней профессионального образования, а также реализующих программы наставничества для поступающих на работу молодых специалистов и людей с инвалидностью.