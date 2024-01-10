В Башкирии планируют вдвое увеличить ввод объектов придорожного сервиса

Для сферы придорожного сервиса в регионе действует господдержка

УФА, 10 января. /ТАСС/. Количество построенных и модернизированных объектов придорожного сервиса достигнет 900 в Башкирии в 2024 году, что выше показателя 2023 года почти вдвое. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

"За 2023 год в Башкортостане ввели 233 новых объекта придорожного сервиса с общим объемом инвестиций в 1,9 млрд рублей. Это 118 торговых объектов, 37 АЗС, 26 кафе, 31 станция технического обслуживания, девять гостиниц, шесть автомоек. Плюс модернизировали еще 245 объектов на сумму более 433 млн рублей. <…> В этом году мы планируем еще нарастить темпы и ввести 450 объектов придорожного сервиса и столько же - модернизировать", - написал Назаров.

Он отметил, что для сферы придорожного сервиса в регионе действует господдержка. Это предоставление земельного участка в аренду без торгов и по льготной ставке, субсидия на возмещение части затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, льготный период по налогам на прибыль и имущество.