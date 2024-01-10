В Новосибирской области отремонтируют аварийный мост на федеральной трассе

Строители полностью закроют проезд, устроят объездную дорогу, а после проведут ремонтные работы

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Строители в 2024 году отремонтируют мост через реку Бердь в Маслянинском районе Новосибирской области, который находится на федеральной трассе и пропускает более 1 тыс. автомобилей в сутки. Сейчас по мосту из-за угрозы чрезвычайной ситуации движение ограничено по скорости и весу автомобиля, мост нуждается в ремонте, сообщили в пресс-службе территориального управления автодорог региона.

"Предметом контракта является выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на мосту через реку Бердь на 66 км дороги от федеральной трассы "Р-256" - Черепаново - Маслянино" в Маслянинском районе. Дата окончания выполнения работ по контракту - 10 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

В рамках контракта строители полностью закроют проезд, устроят объездную дорогу, а после проведут ремонтные работы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, по дороге ежесуточно проезжают более 1 тыс. автомобилей, при этом с сентября 2023 года из-за выявленных дефектов движение по мосту на этой дороге ограничено по массе автомобилей - до 20 тонн - и скорости движения транспортных средств - до 20 км/ч. Эти ограничения позволяют избежать чрезвычайных ситуаций из-за состояния моста.

"Рабочий поселок Маслянино разделен рекой Бердь на две территориальные части, и существующий мост - это единственное сооружение, которое обеспечивает проезд транспорта. Помимо этого мост соединяет с районным центром несколько десятков деревень и сел, и обеспечивает проезд экстренных служб. Также по сооружению проходят школьные маршруты, поэтому необходимо обеспечить максимальную безопасность", - цитирует пресс-служба правительства региона министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.