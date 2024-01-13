В Ингушетии возобновили работу три крупных промпроизводств за три года

В их числе швейная и обувная фабрики

МАГАС, 13 января. /ТАСС/. Три крупных промышленных предприятия возобновили работу в Ингушетии за три года. Ранее площадки простаивали, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2020 году в целях улучшения ситуации в промышленном секторе экономики была начата реанимация простаивающих промышленных предприятий. За это время в регионе успешно реанимировано три крупных простаивающих промышленных предприятия", - сказал собеседник.

В 2023 году привлечение частного инвестора позволило возобновить в республике работу простаивавшего комбината детского питания "Ингушетия". Объем вложений составил 104 млн рублей. Мощность производства - 1,6 тонны готовой продукции в смену. "Целью проекта является обеспечение населения качественным продуктом в доступной ценовой категории - детским питанием для малышей в возрасте от 6 месяцев, а в дальнейшем различными снеками", - пояснили в правительстве региона.

В 2022 году в регионе на двух простаивающих площадках создали производства обуви и текстильных изделий.

В создание предприятия по выпуску обуви, которое в том числе производит тактическую обувь для военнослужащих, инвестор вложил 750 млн рублей, организовано 290 рабочих мест. В запуск швейной фабрики инвесторы вложили 950 млн рублей, создав 1,3 тыс. рабочих мест. На площадке организовано производство военной формы для военнослужащих и спецодежды для работников газовой отрасли.