В Приамурье пройдет фестиваль зимних видов спорта с участием команд из КНР 24-25 февраля

Нововведением фестиваля станет акция по созданию снежной открытки на льду

ТАСС, 13 января. Подготовка к Международным российско-китайским зимним играм началась в Амурской области. Соревнования пройдут 24 и 25 февраля, сообщается на сайте регионального правительства.

"В хоккейных играх примут участие три команды из России и три команды из КНР. Соревноваться будут дети, юноши и взрослые. В автомобильных гонках планируют участвовать порядка 60 автомобилей с каждой стороны", - пояснили в пресс-службе.

На трансграничной реке Амур расчистят лед для игры в хоккей, установят трибуны, будет подготовлена автомобильная трасса для ралли и экран, чтобы зрители могли наблюдать за соревнованиями онлайн. Нововведением фестиваля в этом году станет акция по созданию снежной открытки на льду. В настоящее время региональный Минкульт совместно с китайскими коллегами прорабатывает варианты изображения.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, будет организована не только насыщенная спортивная программа, но и масштабный праздник для жителей и гостей региона. "В планах провести на набережной игры в снежки, катание на собачьих упряжках, выставку автомобилей, ярмарку амурских производителей и мастеров. Также в фестивале примет участие команда "КАМАЗ-мастер", - приводит пресс-служба слова Орлова.

В феврале 2023 года российско-китайские соревнования по хоккею на реке Амур были возобновлены после трехлетнего перерыва. Тогда в товарищеских поединках встретились юношеская и взрослая команды Амурской области и провинции Хэйлунцзян, навыки вождения на льду продемонстрировали российские и китайские водители.