В московском метро появится осетинский поезд

Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в настоящее время идет работа над созданием концепции и наполнения поезда

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января./ТАСС/. Осетинский поезд появится в московском метро в этому году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В начале года я уже делился с вами, что этот год для Северной Осетии особенный - мы отметим сразу несколько знаковых дат: 250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие со дня основания Владикавказа и 100-летие автономии нашей республики. География празднования выходит далеко за пределы Осетии. Наш земляк, депутат Госдумы Артур Таймазов, инициировал проект по запуску тематического поезда, посвященного Северной Осетии. В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики", - написал Меняйло.

По его словам, в настоящее время идет работа над созданием концепции и наполнения поезда. "Прокатиться на нем и стать ближе к Республике Северная Осетия - Алания можно будет уже этой весной", - добавил Меняйло.