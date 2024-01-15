"Уволенный" из магазина под Калининградом кот Сергей номинирован на международную премию

Всего на конкурс заявлены 24 животных

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Кот Сергей, "уволенный" из продуктового магазина в Зеленоградске под Калининградом по предписанию Роспотребнадзора, номинирован на международную премию "Мой ласковый и нужный зверь", учрежденную в городе в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премии.

На премию "Мой ласковый и нужный зверь" номинируются животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете в прошедшем году, определяются оргкомитетом в ходе мониторинга поступивших заявок. Кот Сергей стал знаменитым на всю страну, поэтому включен в число номинантов.

"Кот Сергей номинирован на премию "Мой ласковый и нужный зверь" в 2024 году. У нас всего 24 номинанта среди животных, заявки принимались с мая. Сегодня последний день приема заявок", - сообщил представитель пресс-службы.

Кот "проработал" в магазине "Ю-маркет экспресс" на Курортном проспекте Зеленоградска больше двух лет. Для него оборудовали лежанку, которая стала рабочим местом. Кот пользовался популярностью среди туристов.

В январе 2024 года кота "уволили" из магазина по требованию регионального управления Роспотребнадзора в связи с нарушением санитарных норм. С заявлением в ведомство обратился один из посетителей торговой точки. Сейчас кот Сергей живет дома у одной из сотрудниц магазина, а инициативная группа проводит сбор подписей под петицией за его возвращение на "рабочее место". На ресурсе change.org с 11 января в ее поддержку собрано уже 4 408 подписей.

Заявить номинанта на премию "Мой ласковый и нужный зверь" может любой гражданин России и другой страны, отправив до 15 января 2024 года заявку в произвольной форме, а также ссылку на публикацию, уточнили в пресс-службе.

Помимо номинации для животных существует номинация премии для зоозащитников "в ответе за тех...". В этой номинации отмечаются общественные деятели, организации и граждане, проявившие себя в деле защиты животного мира, отметил собеседник агентства. На премию в этой номинации поступило более 40 заявок. Церемония награждения назначена на 12 апреля.