Шахматная школа вице-чемпиона мира Карякина откроется в Липецкой области

По словам губернатора Игоря Артамонова, встреча с гроссмейстером состоялась перед открытием штаба общественной поддержки региона

ТАСС, 15 января. Шахматная школа вице-чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина откроется в Липецкой области, написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"Собираемся открыть в Липецкой области шахматную школу Сергея Карякина, шахматиста с мировым именем, самого молодого гроссмейстера в истории. Договорились сегодня с ним лично. Встретились перед важным событием - открытием штаба общественной поддержки Липецкой области", - написал он.

Артамонов отметил, что Карякина знает весь мир, он стал гроссмейстером в 12 лет, является истинным патриотом России. "Всегда и всецело поддерживает позицию нашего государства и нашего президента. В 2022 году отказался играть под нейтральным флагом ФИДЕ. А сейчас выступает за создание альтернативной международной шахматной организации с участием России", - написал губернатор.

Карякин в 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку СВО. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.