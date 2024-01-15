Шахматная школа гроссмейстера Карякина появится в Липецкой области

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что аналогичные школы уже действуют в других субъектах страны

ЛИПЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Шахматная школа гроссмейстера Сергея Карякина появится в Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, подводя итоги встречи с шахматистом.

"Сергея Карякина знает весь мир, титул гроссмейстера он получил в 12 лет и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, управление физической культуры и спорта региона уже получило поручение проработать детали открытия школы прославленного шахматиста", - сказал Артамонов. Он напомнил, что аналогичные школы уже действуют в других регионах страны.

Губернатор назвал шахматиста "истинным патриотом своей страны, который всегда и всецело поддерживает позицию нашего государства и президента". "В 2022 году отказался играть под нейтральным флагом ФИДЕ, а сейчас выступает за создание альтернативной международной шахматной организации с участием России", - заметил Артамонов.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в Липецке Карякин вместе с губернатором участвовал в открытии Штаба общественной поддержки региона, а также провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами.