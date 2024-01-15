Число владельцев "Пушкинской карты" в Кузбассе выросло на 40 тыс за 2023 год

По этой программе в регионе прошло более 15 тыс. мероприятий

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Количество жителей Кемеровской области, оформивших "Пушкинскую карту" увеличилось на 40 тыс. за 2023 год и составило 220 тыс., или 85% жителей региона в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"Мы успешно продолжаем работу с программой "Пушкинская карта" и в прошлом году стали лидерами в Сибири по количеству подключенных учреждений культуры. В 2023 году число владельцев "Пушкинской карты" в Кузбассе увеличилось на 40 тыс. человек. Уже 220 тыс., или 85% кузбассовцев в возрасте от 14 до 22 лет оформили "Пушкинскую карту", - сказал Цивилев.

Отмечается, что в 2023 году по программе "Пушкинская карта" в регионе прошло более 15 тыс. мероприятий, продано более 500 тыс. билетов на спектакли, фильмы, концерты, выставки, экскурсии и мастер-классы. Кроме того, в 2023 году к программе присоединились 110 учреждений культуры области.

"Всего в программе участвует 301 организация, что составляет 92% от общего числа учреждений культуры в области. По этому показателю Кузбасс является лидером в Сибирском федеральном округе. Следом идут Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская и Омская области. В общероссийском рейтинге Кузбасс занимает девятое место", - пояснили в пресс-службе.

Лидерами по числу продаж по "Пушкинской карте" стали государственные учреждения культуры, среди которых филармония Кузбасса имени Штоколова, которую посетили более 21 тыс. раз, а также Новокузнецкий драматический театр, его посетили более 17 тыс. человек. Третье место занимает Кузбасский государственный краеведческий музей, на его выставках и экскурсиях побывали почти 17 тыс. человек.

"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.