В Махачкале создадут мемориальный кабинет-музей композитора Мурада Кажлаева

Ориентировочные сроки создания объекта - апрель-май 2024 года

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Мемориальный кабинет-музей народного артиста СССР композитора Мурада Кажлаева будет создан в Махачкале в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Мурад Кажлаев оставил после себя богатейшее культурное, музыкальное наследие. Прожив долгую плодотворную жизнь, с особым вниманием маэстро относился к исторической памяти, и стремление передать ее будущим поколениям было предметом его особой заботы. Сегодня мы проводим мероприятия по увековечению памяти Мурада Магомедовича. Учитывая масштаб его личности и вклад в развитие национальной культуры Дагестана, министерством культуры совместно с руководством республики и семьей композитора принято решение создать на базе школы мемориальный кабинет-музей, в котором он до последних дней творил и работал", - сказала собеседница агентства.

По словам министра, ориентировочные сроки создания кабинета-музея - апрель-май 2024 года.

"Здесь будут собраны уникальные экспонаты: фотографии, документы из личного архива маэстро, его награды, семейные предметы мебели, картины, подарки и иные артефакты. Безусловно, каждый желающий сможет проследить блистательный путь дагестанского маэстро, окунуться в эпоху современников, атмосферу создания великолепных творений и особо одухотворенную ауру, которую мы еще планируем наполнить лекциями-концертами, экскурсиями и другими культурно-просветительскими проектами памяти Мурада Кажлаева", - добавила Бутаева.

Про Кажлаева

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года, он один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета "Горянка" по поэме Расула Гамзатова. В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне Академический Большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра). Умер Кажлаев 23 декабря в Махачкале.