Путешественники доберутся на "Москвиче" через Якутию до самой северной точки ДФО

Они стартовали с Красной площади 3 декабря 2023 года

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Российские путешественники доберутся на автомобиле "Москвич-412" 1981 года выпуска через Якутию до мыса Пакса - самой северной точки Дальневосточного федерального округа, сообщили журналистам в пресс-службе регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга.

"Путешествие на "Москвиче" - экстремальное экспедиционное путешествие по Якутии на легендарном "Москвиче-412" 1981 года выпуска. Энтузиасты планируют ехать дальше на север до мыса Пакса, самой северной точки Якутии и Дальнего Востока", - рассказали в агентстве. Путешественник Алексей Жирухин с командой уже доехали до Мирного, уточнили в агентстве.

Как сообщил ТАСС Жирухин, путешествие началось с Красной площади Москвы 3 декабря 2023 года. Команда из четверых человек прибыла в Мирный ночью 16 января по автозимнику из Иркутской области.

Основная цель - показать, что путешествовать в суровой климатической обстановке по Якутии можно без особых затрат. Экипаж продемонстрирует, что для путешествий по стране не нужны внедорожники и миллионные бюджеты, отметили в пресс-службе. "Экспедиция на "Москвиче" - это не только экстремальное путешествие, но и попытка привлечь внимание населения к возможностям туризма в Якутии, а также развитию туризма и гостеприимства, придорожного сервиса в регионе" - отметил руководитель агентства развития туризма и территориального маркетинга Якутии Аркадий Ксенофонтов.

Во время экспедиции путешественники планируют посетить уникальные места, включая самый северный населенный пункт Якутии Юрюнг-Хая и метеостанцию Анабар в Анабарском районе Якутии.

Анабарский национальный долгано-эвенкийский район является самым северным арктическим районом Республики Саха (Якутия) и охватывает по большей части тундровую зону, прилегающую к Северному Ледовитому океану. Там проживают около 3,7 тыс. человек, всего на его территории расположены два населенных пункта: Саскылах и Юрюнг-Хая.