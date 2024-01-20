В Малых Карелах открылся фестиваль ледяных фигур

Он посвящен сказкам архангельского писателя Степана Писахова

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Фестиваль ледяных скульптур открылся в Малых Карелах под Архангельском. Как рассказал ТАСС представитель организаторов Святослав Луговой, конкурс посвящен сказкам архангельского писателя Степана Писахова.

"Фестиваль ледяных скульптур посвящен сказкам Степана Писахова. Команды подготовили эскизы, но мы не знаем, какие композиции они будут создавать, это их секрет", - сказал Луговой.

В соревнованиях принимают участие девять команд. Три команды приехали из Вельска, четыре - из Архангельска, по одной - из Московской области и Каргополя. Для создания скульптур организаторы подготовили 20 тонн льда, фигуры разместятся на площади 120 кв. метров.

Степан Писахов (1879-1960) - русский писатель, путешественник, этнограф, сказочник и художник, преподаватель живописи. Жил в Архангельске, известен картинами арктической природы и сказками по мотивам жизни поморов, по которым созданы мультипликационные фильмы, например "Волшебное кольцо".

Под Архангельском расположен поселок Уемский, или деревня Уйма, где происходит действие большинства сказок Писахова и где жил их главный герой Сеня Малина. Для сказок архангельского писателя характерны яркие образы: апельсиновое дерево посреди Северной Двины, "вечны льдины", "морожены песни", Налим Малиныч и другие.

Итоги фестиваля подведут 21 января.