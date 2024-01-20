В Оренбурге создание центра подготовки операторов беспилотников обойдется в 250 млн рублей

В проекте участвуют 18 школ области

ТАСС, 20 января. Свыше 250 млн рублей будет направлено на создание центра практической подготовки операторов беспилотных авиационных систем в Оренбургской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

"В этом году на базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга будет создан центр практической подготовки операторов беспилотных авиационных систем. Его стоимость - более 250 млн рублей. Помимо техникума, в проекте участвуют 18 школ области", - отметил Паслер.

По его словам, дети будут учиться создавать, программировать беспилотные летательные аппараты, управлять ими. Ранее Паслер заявил, что в 2024 году в школах появятся мастерские с современным оборудованием, а тестировать беспилотники школьники будут на мини-полигонах.

Губернатор добавил, что в конце 2023 года регион прошел конкурсный отбор для участия в федеральном проекте "Кадры для беспилотных авиационных систем".