ВЭБ.РФ и АСИ подготовят проекты развития Липецкой области в разных сферах

Как сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, речь идет об усадьбах в селах Репец и Скорняково-Архангельское Задонского района, парке "Кудыкина гора", а также достопримечательностях областного центра

ЛИПЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и госкорпорация ВЭБ.РФ подготовят проекты развития Липецкой области в разных сферах. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Специалисты АСИ и ВЭБ.РФ проводят бизнес-миссию по подготовке проектов развития региона, в первый день эксперты оценили локации, обладающие большим туристическим потенциалом", - сказал Артамонов. Он пояснил, что речь идет об усадьбах в селах Репец и Скорняково-Архангельское Задонского района, парке "Кудыкина гора", а также достопримечательностях областного центра.

Второй день бизнес-миссии предполагает презентацию программ и инструментов поддержки технологических предпринимателей и инновационных проектов ВЭБ.РФ, Фонда "Сколково", Российского фонда развития информационных технологий, Агентства технологического развития, Корпорации МСП и Фонда инфраструктурных и образовательных программ. "Также в рамках бизнес-миссии пройдут стратегические сессии по вопросам развития туризма, экономики и МСП, демографии, комплексного преобразования городской среды", - отметил Артамонов.

По словам губернатора, предложения, выработанные федеральной и региональной командами, представят на рассмотрение правительству региона, а также гендиректору АСИ Светлане Чупшевой и председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Одобренные же программы и проекты станут основой для решений по дальнейшему развитию региона.

"Стратегия развития и приоритетные проекты области формируются не только из предложений, выработанных экспертами, но и с учетом мнения и пожеланий жителей, только так мы можем добиться улучшения социально-экономического положения и роста удовлетворенности населения", - заключил Артамонов.