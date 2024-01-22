В Кургане за год обновили более 40% автобусного парка

Они изготовлены Курганским автобусным заводом

ТАСС, 22 января. Автобусный парк в Кургане с начала 2023 года обновился на 42%, в нем появились 105 новых автобусов, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области в ближайшее время на городские и межмуниципальные маршруты выйдут 60 новых автобусов, из 60 новых автобусов 37 выйдут на улицы Кургана. По информации администрации города Кургана, с учетом 37 новых автобусов и 68 автобусов, приобретенных в прошлом году, автобусный парк обновился на 42%", - сообщили в пресс-службе.

Новые автобусы при этом в два раза превышают вместимость старых. Они изготовлены Курганским автобусным заводом.

Отмечается, что правительством страны была разработана программа и одобрена методика модернизации общественного транспорта. Курганской области это позволило привлечь 300 млн рублей на обновление пассажирского транспорта. Также в прошлом году курганские перевозчики из областного бюджета получили субсидию в размере 75 млн рублей, благодаря которой приобрели 68 новых автобусов.

"Но нужно, чтобы ответственные сотрудники администрации были более активны в вопросах собственных полномочий. Поскольку поменять старые неудобные автобусы на новые и комфортные - это лишь часть задачи. Основная задача сделать так, чтобы сама система движения общественного транспорта была комфортной для жителей", - подчеркнул директор департамента экономического развития области Владимир Ковалев.

Кроме того, 23 из 60 новых автобусов, приобретенных в этом году, будут обслуживать межмуниципальные маршруты, связывающие областной центр с Кетовским, Шадринским, Звериноголовским, Далматовским Притобольным, Каргапольским, Куртамышским и другими округами. А в дальнейших планах - поддержка Шадринска в обновлении транспорта.