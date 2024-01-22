Пермский край совместно с Минкультом РФ модернизирует хореографическое училище

Глава региона Дмитрий Махонин напомнил, что оно имеет статус федерального значения

ТАСС, 22 января. Власти Пермского края совместно с Министерством культуры России займутся модернизацией хореографического училища, которое является одной из четырех федеральных балетных школ в стране, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин.

"Договорились, что вместе с Минкультом РФ займемся модернизацией Пермского хореографического училища - это одна из четырех балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения", - написал Махонин по итогам встречи с главой министерства Ольгой Любимовой.

Он напомнил, что в год 300-летия Перми, которое отпраздновали в 2023 году, было завершено несколько крупных проектов: отреставрировали 110 объектов культурного наследия, реконструировали большой зал Пермской филармонии и ввели новую сцену театра юного зрителя.

Кроме того, завершили строительство в Краевой музыкальной школе - осенью этого года там начнется первый учебный год. "Изменения видны не только в краевой столице - по региональной программе "Комфортный край" ремонтируем дома культуры в территориях", - добавил Махонин.