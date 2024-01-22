В Архангельской области дали старт Году молодежи

Церемония прошла в областном молодежном центре с участием губернатора Александра Цыбульского

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Год молодежи официально открыли в Архангельской области, церемония прошла в областном молодежном центре с участием губернатора Александра Цыбульского.

"Сегодня дали старт Году молодежи в Архангельской области, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - Важно, что инициатива объявить Год молодежи родилась не в кабинетах, а была предложена самими молодыми людьми: на выставке-форуме "Россия" ребята подошли ко мне с предложением, от которого нельзя отказаться. Действительно считаю, что молодежь является главной движущей силой страны".

В своем вступительном слове Цыбульский отметил, что проведение Года молодежи отлично дополняет инициативу, предложенную президентом России, - объявить текущий год Годом семьи. "Мне кажется, что эти две темы наступившего года гармонично сочетаются и будут в еще большей мере способствовать укреплению статуса молодой семьи, мотивировать молодые пары, которые уже нашли друг друга, создавать крепкие семьи, а мы будем их всячески поддерживать, в том числе при помощи центра поддержки молодой семьи, который успешно работает у нас в области", - сказал он.

Одним из главных направлений работы с молодежью будет воспитание чувства патриотизма. В 2022 году Архангельская область одной из первых в стране разработала и утвердила региональную стратегию патриотического воспитания. В регионе действует один из лучших в стране областной центр "Патриот", а в муниципалитетах - сеть зональных центров патриотического воспитания. В результате число участников военно-патриотических движений в регионе выросло до 20 тысяч человек.

В области проходит форумная кампания "Мечтай. Думай. Побеждай". Одним из направлений ее программы является подготовка общественных наблюдателей, которым предстоит работать на президентских выборах. Обучение пройдут около трех тысяч человек. В Архангельске для дежурства на избирательных участках подготовят 480 человек. Сегодня в молодежном центре открылся один из форумов и началось обучение волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024.