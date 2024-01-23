В поисках человечности. Почему история с Твиксом стала известной и чему она нас научила

Кота Твикса искали днями и ночами, с фонариками прочесывая каждый сантиметр территории вокруг железнодорожного вокзала, продолжая верить в чудо. Корреспондент ТАСС поучаствовала в поисках Твикса и узнала, во что остается верить, когда чуда не происходит, какие мотивы заставляют людей ночами искать чужих животных и кому в итоге удается помочь — котам, людям или самим себе

14 друзей Твикса

Суббота, 20 января, второй час ночи. На непривычно пустынном железнодорожном вокзале Кирова под информационным табло 12 незнакомцев: разбирают пакетики с кошачьим кормом, скотч, объявления о пропавшем коте и тряпки, пропитанные валерианой.

"Вы за Твиксом?" — приветствует еще двоих присоединившихся девушка с удочкой-игрушкой в руках — Лена Волохова. Это она несколько часов назад предложила в чате в Telegram выйти на поиски ночью, когда город максимально тих и спокоен. Так есть хоть какой-то шанс, что из своего укрытия все же покажется испуганный, замерзший, изголодавшийся кот.

На тот момент Твикса искали в Кирове уже несколько дней. Его хозяева — Эдгар и Владислава Гайфуллины — некоторое время назад переехали из Башкирии в Ленинградскую область, а Твикса с собой не взяли — тогда у кота были проблемы со здоровьем и лишний стресс ему был ни к чему. 10 января Твикс наконец-то отправился к своим хозяевам вместе с отчимом Эдгара Евгением на поезде из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Кот ехал в специальном вагоне, в переноске и с полным набором документов, включая отдельный билет — багажную квитанцию. Но доехал только до Кирова: днем 11 января во время остановки поезда проводница выбросила кота на улицу в 20-градусный мороз.

Что именно произошло в вагоне за время 25-минутной остановки в Кирове, точно никто не знает. Евгений в это время спал, пропажу кота обнаружил спустя несколько часов. 12 января хозяева и начавшие поиск кота волонтеры из Кирова обратились в правоохранительные органы, а 18 января в транспортной полиции сообщили, что не видят состава преступления и оснований для возбуждения уголовного дела. По данным полиции, проводница обнаружила кота гуляющим по вагону, опросила пассажиров, не нашла хозяев животного и, решив, что кот мог заскочить с улицы, выпустила его. И не нарушила при этом никаких инструкций, уточнили в Федеральной пассажирской компании.

Утром следующего дня информационное поле взорвалось. История Твикса разлетелась по всем российским СМИ, дошагала до Европы, соцсети вскипели, народ негодовал и призывал проводницу к ответу, а к поискам кота "информационно" подключились волонтеры из Москвы и других городов России, создав соответствующие Telegram-канал и чат. К чату за день подключились около 9 тыс. человек, сюда стекалась всевозможная информация — якобы Твикса видели то у торгового центра, то на руках у некой женщины, то под поддонами у депо, — каждую "зацепку" проверяли кировчане. На улице Карла Маркса из подвала люди выманили кота, очень похожего на Твикса, но оказалось, что Клон Твикса — так назвали подвального кота — пушистый, а "оригинал" гладкошерстный.

Твикса нигде не было.

"Сегодня мы его найдем"

Ночью на вокзале 14 друзей Твикса делятся на две группы: одна идет на перрон и в депо, другая — в сторону жилых домов рядом с вокзалом.

Я с первой группой спускаюсь на перрон. Метр за метром исследуем с фонариками территорию, продвигаемся в сторону депо, заглядываем во все укрытия, под запорошенные снегом машины, просвечиваем сваленные в кучу поддоны. Из наших телефонов то тут, то там звучит запись голоса хозяйки: "Твикс, айда скорей, вылезай, Твикс, сыночек, айда", — ласково зовет она.

Я понимаю, что переживают сейчас Эдгар и Владислава. Летом я трое суток искала своего "приемного" черного котенка, которого так же "выпустили" на улицу. Я часами ходила по дворам, клеила объявления, ползала под кустами, светила фонариком в подвалы, забыла, что такое сон и еда, шуршала пакетиком с кормом и звала свою худосочную "Сосиску" — нормальное имя коту мы еще не успели придумать. Я отчаивалась, рыдала, злилась на людей, на себя, допустившую такую ситуацию, и вообще на весь мир. Мой кот в итоге нашелся — с переломом таза, гематомой мочевого пузыря и анемией, врачи буквально достали его с того света. Сейчас Остап — теперь уже толстая наглая "сарделька" — мирно спит на кровати вместе с моим сыном, а я вновь шуршу пакетиком с кормом в надежде, что могу помочь другому коту.

— Кота ищете? — спрашивает нас мужчина в жилетке — работник РЖД, — когда мы приближаемся к депо. — Возле "Бума" его видели, но это три дня назад было. Может, подобрал кто. Здесь навряд ли он бы прятался: на путях собаки бегают, а тут везде грохот, шум, в подвалах все закрыто, а на первом этаже, где девчата переодеваются, его бы увидели.

— Но все в курсе, что кота ищут, да?

— Конечно!

В депо наша группа распадается на парочки. Я увязываюсь хвостиком за миниатюрной девушкой Сашей с таким же миниатюрным рюкзачком. Мы бродим между вагонами, светим фонариками им "под брюхо", находим теплую и открытую котельную — она могла бы стать убежищем для Твикса, но, кажется, там совсем негде спрятаться. Все "подозрительное" фотографируем, снимаем, выкладываем в чат ночного поиска.

© Мария Шевченко/ ТАСС

"Хорошо, что ты — СМИ. А то вдруг меня будут задерживать, подумают, что "закладки" ищу", — мрачновато шутит Саша.

Саше 28 лет, она консультирует людей по бухгалтерским и налоговым вопросам и очень любит котов. "Я, когда вижу любых котов, всегда с ними либо здороваюсь, либо улыбаюсь им, воспринимаю животных почти как людей. Видео, на котором Твикса выбрасывают из вагона, вызвало у меня такие болезненные ощущения, что я очень много плакала. Мне не нравится обесчеловечивание граждан, которое происходит", — рассказывает Саша, подсвечивая фонариком все укромные местечки.

Дома Сашу ждет любимый 13-летний кот Персик. "Он меня не отпускал, но я сказала, что вернусь с хорошими новостями, — улыбается девушка. — У меня ощущение, что мы сегодня найдем Твикса".

Логика, "зоошиза" и жизнь

— А вы котика рыже-белого тут в последние дни не видели? — спрашиваем еще одного работника. Он проверяет вагоны на техисправность.

— Не видел. А чего такой ажиотаж вокруг этого кота? У меня жена два года кормит бездомных кошек у дома, причем по-тихому, чтобы соседи не ругались. Потому что многих бесит, что кошки тут ходят. И я вижу столько много этих бездомных, они трясутся, еле лапы поднимают, и никому вообще до них дела нет, еще и пнуть их готовы. А именно этот кот попал в прессу, и мне это дико! Людям бы так помогали…

Есть те, кому дико. Соцсети и мессенджеры разрываются от самых разных сообщений. "У нас люди гибнут, а они из-за кота истерию развели", "Зоошиза активизировалась", "Хайпуют на коте", "Идите лучше кошек бездомных во дворе покормите, пользы больше будет". Есть вполне резонные: "Такие морозы были, кого вы надеетесь найти спустя неделю?", "Где логика?".

"Логики в этом ноль, это как иголку в стоге сена искать. И действительно, если уж так все переживают за котов, то бездомных животных вообще не должно быть, а у нас в "Мысе доброй надежды" 90 кошек, и им почему-то не ищутся хозяева", — соглашается с адептами всего "логичного" вдохновитель ночного поиска Лена Волохова — физик-ядерщик по образованию, методист по профессии и вообще человек очень рациональный. Но сегодня что-то иррациональное внутри Лены четко скомандовало: надо идти и искать Твикса, несмотря на то что через пять часов — экзамен в магистратуре. А дома у Лены, кстати, уже два с половиной года живет любимый кот, и в конце октября она ему в компанию взяла из приюта еще двоих.

© Мария Шевченко/ ТАСС

"Вообще меня каждый раз поражает, какой невероятнейший контраст у людей по отношению к живности, — размышляет Лена, когда в четвертом часу утра, так и не обнаружив Твикса, мы расходимся по домам. — Кто-то может взять и выбросить кота и не считает, что совершил злой поступок. А в противовес этому невероятное количество человек следят за судьбой Твикса, переживают. Мне кажется, это иллюстрация самой жизни".

Напоследок участники ночных поисков записывают сообщение для волонтеров, которые организовались в чате и собираются отправиться на поиски Твикса в 11:00. "Не нашли, но старались. И обязательно найдем!" — бодро говорят на камеру кировчане.

Не конец истории

Кота действительно найдут в тот же день, его тело на железнодорожных путях недалеко от вокзала обнаружит случайный мужчина. Новости о смерти Твикса вновь мгновенно выйдут в топы, соцсети и чаты переполнятся соболезнованиями, рыдающими смайлами, пожеланиями котику "бежать по радуге" в вечный кошачий рай, призывами "добиваться справедливости" и проклятиями для всех, по чьей вине погиб кот.

Хозяин кота Эдгар заявит, что обратится в прокуратуру, суд и дойдет даже до президента, чтобы виновные понесли наказание. Компания РЖД извинится перед владельцами Твикса и сообщит, что запретит проводникам высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях сотрудники должны будут передать животное работникам на остановочных пунктах, а тех, в свою очередь, обяжут вызывать представителей зоозащитных организаций. "Неужели нужно было, чтобы погиб несчастный кот, чтобы что-то изменилось и отношение к животным стало человеческим", — отреагируют люди. Еще через два дня Следственный комитет сообщит, что проведет проверку по факту всего произошедшего.

На этом можно было бы закрыть тему. Но ведь она гораздо объемнее, чем кажется, а за ней — истории людей, которые однажды ступили на путь помощи животным и не планируют с него сворачивать. Например, Валерия — одна из девушек-волонтеров, принимавших участие в поисках Твикса, — за последние три дня успела выловить из подвалов Клона Твикса и еще одного пушистого рыжего красавца. Коты уже побывали у врача и теперь ищут дом и ответственных хозяев, о чем знает множество людей, объединившихся в чате вокруг истории Твикса.

Железнодорожный вокзал города Киров © Мария Шевченко/ ТАСС

Параллельно весь чат следил за спасением кота Гоши в Мурманской области, который ехал на операцию в Москву, но потерялся на заправке на трассе, забежал под вагончик и сидел там в снегу несколько дней, никак не реагируя на попытки его выманить. Кота смог достать прибывший на помощь совершенно не знакомый коту мужчина, а сейчас Гоша проходит лечение, деньги на которое собирали люди со всей страны. Еще одному бедолаге — метису тойтерьера Арчи, которого высадили из электрички на станции Чехов без хозяина, волонтеры пытаются помочь прямо сейчас, организован сбор людей на поиски.

Жив Человек в человеке

Все эти добрые истории происходят благодаря людям, готовым помочь другим в беде, и тем, кто готов этих людей объединить и подсказать, как именно нужно помочь. Посвященные Твиксу Telegram-канал и чат создала Юлия Борзова, которая работает в московском метро и уже несколько лет занимается помощью животным. Теперь канал Твикса называется "Зоопоиск РФ", он будет помогать всем "потеряшкам" на вокзалах, в аэропортах, на трассах, когда поиски максимально осложнены и могут затрагивать жителей сразу нескольких регионов.

У Юлии есть и другие подобные локальные чаты: "Кот на дереве" для помощи попавшим в сложные и опасные условия животным, "ЗоопоискЮАО" — для поиска "потеряшек" в Южном округе Москвы. Девушка участвует в проекте "Накорми" Фонда защиты городских животных — волонтеры ищут корм и раздают его бабушкам, чтобы те подкармливали уличных животных. В 2021 году Юлия придумала "урок доброты" и теперь рассказывает детям в школах и досуговых центрах, как не терять животных и как помогать им на улицах.

Юлия начала эту работу после того, как однажды потеряла свою кошку на даче и поняла, как сильно людям в такие моменты нужна не только поддержка, но и знания, потому что впервые потерявший животное человек совершенно не представляет, как нужно искать, с чего начать. А сколько существует мошенников, которые пытаются заработать на горе! Об этом Юлия постоянно предупреждает на всех своих ресурсах.

"Да, все это занимает очень много времени. Всю жизнь. Конечно, я хожу на работу, успеваю спать и встречаться с друзьями. У меня есть семья, пять кошек и две собаки, которых я пыталась пристроить, но в итоге всех оставила себе. И есть команда волонтеров, которым я могу доверить модерацию чатов, когда сильно занята. Но чаще всего я в телефоне", — рассказывает Юлия.

На счету Юлии Борзовой, ее соратников и армии волонтеров — множество спасенных "пушистых" жизней. Самые яркие истории — про котов, потерянных в аэропортах Домодедово и Внуково и найденных, в том числе благодаря таким "локальным чатам" и, конечно, неравнодушным людям. Были случаи спасения котов с деревьев, собак, застрявших под плитами в морозы и просидевших так неделю, причем иногда такие спасательные операции длятся часами. А однажды во время аварии на трассе в Карелии убежали в лес кошка Зуля и одноглазый кот Лева. Подключились жители окрестных населенных пунктов, а люди со всей страны помогли приобрести котоловки и фотоловушки, и в итоге спустя месяц кота Леву удалось поймать.

"Народ сплачивается, даже если дело касается животных. Это сложно описать. И это здорово наблюдать. Это значит, что жив Человек в человеке, есть доброе и светлое в людях, а на этом только мир и держится. Да, всех не спасти и домой не забрать, но если ты можешь, например, помочь в поиске конкретного кота — почему не помочь?" — говорит Юлия.

И строго напоминает: чтобы не приходилось искать животных, в первую очередь их нужно не терять — не гулять с котами и не отпускать на "самовыгул", не забывать в транспорте, перевозить по строгим правилам — в надежной переноске, с адресником и в шлейке. И заниматься просвещением. Чтобы ни один человек не думал, что "выпустить" кота на мороз нормально и он сам как-нибудь согреется своим мехом и поймает мышь. Не согреется и не поймает, и почти наверняка не выживет в дикой природе.

В истории Твикса чуда не произошло. Зато уцелела вера в людей, способных сплотиться и помочь кому-то в беде.

Пока текст готовился к публикации, появилась информация, что РЖД временно отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, выбросившую кота Твикса.

Мария Шевченко