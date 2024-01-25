В Приморье создадут высокоэффективный тепличный комплекс для восстановления лесов

Решение о выделении средств должно быть принято в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Высокоэффективный тепличный комплекс для высадки материалов лесовосстановления создадут в Приморье, решение о выделении средств должно быть принято в 2024 году. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов.

"Основная масса посадочного материала на территории [дальневосточных] регионов выращивается в Хабаровском крае - порядка 40% всего посадочного материала. Что касается Приморского края - в пределах 600 тыс. [единиц] посадочного материала выращивают коллеги, <…> есть дефицит в посадочном материале и, насколько я понимаю, есть принятое решение [губернатора] Олега Николаевича Кожемяко - разработать проект строительства высокоэффективного тепличного комплекса. Сейчас создана рабочая группа на площадке Министерства лесного хозяйства Приморского края для оценки таких проектов, осмечивания данного вида строительства тепличного комплекса", - сказал Козлов, уточнив, что 2024 год станет решающим для принятия решения по выделению краевых средств для создания комплекса.

Он добавил, что на Дальнем Востоке есть более 120 питомников, где выращивают культуры лесовосстановления. Около 100 из них - государственные. "Что касается общего количества выращенного посадочного материала, его было выращено в 2023 году порядка 73 млн штук. Из них 25 [млн] - с закрытой корневой системой, это традиционно лучший материал, который используется, <…> его приживаемость более 99%", - добавил Козлов.

Этот год станет первым годом высадки местного лесоматериала в Приморье. В прошлом году высаживались только привозные саженцы. Сеянцы деревьев с закрытой корневой системой, выращенные в теплице, построенной в прошлом году в Партизанске при поддержке Находкинского завода минеральных удобрений, уже проходят адаптацию на свежем воздухе.