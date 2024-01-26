В Свердловской области до конца 2024 года улучшат качество услуг ЖКХ для 512 тыс. жителей

В рамках программы модернизации будет отремонтировано 178,4 км инженерных сетей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Качество коммунальной инфраструктуры улучшится до конца 2024 года более чем для 500 тыс. жителей пяти муниципалитетов Свердловской области. Соответствующие изменения в программу модернизации ЖКХ приняло региональное правительство.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменения региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Согласно ей, в 2023-2024 годах качество предоставляемых услуг повысится для 512 856 жителей региона", - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

В частности, город Дегтярск получит более 258,8 млн рублей на капитальный ремонт трубопровода, Нижняя Салда - более 116,6 млн рублей на строительство трубопровода тепловой сети, Каменский городской округ - около 217,3 млн рублей на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Колчедан, Каменск-Уральский городской округ - около 198,5 млн рублей на капитальный ремонт водопровода, Камышловский городской округ - порядка 131,8 млн рублей на капитальный ремонт квартальных участков тепловых сетей.

Всего в рамках программы модернизации будет отремонтировано 178,4 км инженерных сетей. В 2024 году на эти цели направят более 2,6 млрд рублей, уточнили в департаменте.

Население Свердловской области превышает 4,2 млн человек.