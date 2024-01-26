В Грозном пройдет выставка, посвященная промыслу уральских мастеров

Экспозиция разместится в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Невьянский государственный историко-архитектурный музей (расположен в Свердловской области) представит в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном в июле более 300 экспонатов и расскажет об Урале через традиции местных мастеров и промыслы. В том числе, гости увидят известную невьянскую иконопись, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС генеральный директор музея Марина Морева.

"Мы реализуем в этом году очень серьезный выставочный проект "Рукотворные чудеса невьянских мастеров". Это объемный проект - 338 подлинных предметов, часть из которых абсолютно уникальна, крайне редко экспонируется на других площадках. Будем рассказывать об Урале, о традициях <...> уральских мастеров. Этот выставочный проект охватывает всю историю Урала, начиная с первых Демидовых и до сегодняшнего дня, показывает через призму промыслов: кузнечного, гончарного, сундучного, золотодобычи, невьянской иконописи", - сказала она, уточнив, что проект будет представлен 3 июля в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.

Морева подчеркнула, что выставочный проект должен привести к узнаванию Урала и Свердловской области в кавказском регионе. Здесь он пробудет 1,5 месяца, отправившись далее в тобольский музей.

Проект реализовывается в рамках празднования 90-летия Свердловской области.

Уральская икона развивалась в период XVI-XX веков. В развитии иконописи на Урале большую роль играли традиции Новгорода, Великого Устюга, в дальнейшем усилилось влияние традиций Москвы и Ярославля. Мастерские вначале располагались рядом с Невьянском, а затем распространились по многим городам Урала.