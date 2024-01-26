В Тюменской области в три раза перевыполнили план по переработке отходов

Директор департамента недропользования и экологии региона Елена Уляшева отметила, что инвесторам, планирующим создание объектов утилизации отходов, оказывается поддержка

ТАСС, 26 января. Более 500 тыс. тонн отходов, поступивших на мусоросортировочные заводы, обработано в Тюменской области по итогам 2023 года, плановый показатель перевыполнен в три раза. Об этом в рамках Дня экологии на выставке "Россия" сообщила ТАСС директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева.

"Благодаря созданной системе коммунальной инфраструктуры в Тюменской области по итогам 2023 года перевыполнен плановый показатель по обработке твердых коммунальных отходов в три раза. По итогам работы за 2023 год из поступивших на мусоросортировочные заводы отходов обработано 503 263 тонны, что на 27 197,1 тонны больше, чем в 2022 году. При этом в 2023 году отобрано вторичных материальных ресурсов, готовых к реализации - 110 651 тонна", - сказала она.

Уляшева также отметила, что инвесторам, планирующим создание объектов утилизации отходов, в регионе оказывается поддержка. В 2023 году на сопровождение фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" принято строительство комплекса по переработке строительных отходов, отходов от сноса сооружений и промышленных отходов, а также по созданию цеха утилизации (переработки) отходов шин, покрышек, камер автомобильных и отходов полимерных изделий.