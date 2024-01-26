Свыше 25 млн рублей направили липецкие власти на капремонт отделения областной больницы

Как сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов, во всех палатах установлены новые функциональные кровати, а также разветвленная сеть централизованной подачи кислорода и вакуум-аспирации

ЛИПЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Более 25 млн рублей направили в общей сложности власти Липецкой области на капитальный ремонт отделения сосудистой хирургии региональной клинической больницы. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов, принявший участие в открытии отделения после ремонта.

"Капитальный ремонт здесь длился с мая по декабрь 2023 года и был проведен на средства областного бюджета, финансирование составило более 25 млн рублей", - сказал Артамонов. Он заметил, что теперь в отделении имеется свой кабинет УЗИ, благодаря чему пациентам не нужно выходить за пределы отделения. Кроме того, во всех палатах установлены новые функциональные кровати, а также разветвленная сеть централизованной подачи кислорода и вакуум-аспирации, что позволяет подключать медицинскую аппаратуру непосредственного у постели больного.

Отдельно губернатор заметил тот факт, что ангиохирурги отделения прошли обучение в НМИЦ хирургии им.Вишневского, благодаря чему врачи активно развивают так называемые гибридные операции на артериях нижних конечностей, что позволяет сохранить их пациентам. "Теперь пациенты с сосудистой патологией получают всю необходимую помощь круглосуточно, не выезжая за пределы области", - подчеркнул Артамонов.

Также он коснулся вопроса закупки нового оборудования. "Оно позволяет проводить сложнейшие операции, включая сосуды головного мозга, это спасает жизни, здоровье и мы продолжим закупать оборудование, а к работе на нем будем привлекать специалистов соответствующего класса, чтобы у липчан было еще больше возможности получать медицинскую помощь самого высокого уровня, не покидая регион", - подчеркнул Артамонов. Глава региона также заверил, что ремонты в других отделениях областной больницы будут продолжены.