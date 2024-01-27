Над Норильском пролетел метеор

В соцсетях распространилась запись с камеры видеорегистратора

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Метеор заметили над Норильском, его зафиксировала камера видеорегистратора, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник красноярского Института физики имени Киренского Сергей Карпов.

"Наблюдаемое явление называется яркий метеор, или, другими словами, болид, которое порождено входом в атмосферу космического камня размером несколько десятков сантиметров. Очевидно, это космическое тело сгорело в атмосфере на большой высоте, оставив яркий свет по сути на дневном небе. Явление редкое, тем более на дневном небе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такие болиды не представляют угрозы и опасности для тех, кто находится на Земле, поскольку тело целиком сгорает в атмосфере, влетев в верхние слои со скоростью десятки километров в секунду.

Видеозапись, на которой видно, как падет болид, распространилась в социальных сетях.