В Новосибирской области из-за миграции косуль сделали барьеры из сена и снега

При этом для животных создадут условия для комфортного обитания, в частности, сено для них раскидают в лесу, а не только в траншеях

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. В Новосибирской области при помощи фермеров вырыли на протяжении всех охотничьих угодий Куйбышевского района региона барьеры из снега, чтобы остановить косуль, массово мигрирующих в направлении Куйбышева. Барьеры были засыпаны сеном, чтобы у животных было достаточно еды на период миграции, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Массовая миграция косуль идет с юга Сибири и с территории Казахстана - из-за перепада температур в привычных местах обитания животных образовался наст, им стало сложно добывать корм. Ранее о массовых появлениях животных в местах обитания людей сообщали власти Омской области и регионов Урала.

"В Куйбышевском районе, где охотничьи угодья, их трактор прошел и туда (выложено) сено. Что это дает - эти горы снега косули не перепрыгнут. Там у них будет много еды, будут созданы все (условия для комфортного обитания), но ближе к Куйбышеву они не смогут добраться. Не только в эти траншеи, но и в лесу много будет раскидано сена. Во всех общедоступных охотничьих угодьях Куйбышевского района это сделано, все охотничьи угодья прорыты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в регионе насчитывается до 70 тыс. косуль. Меры предприняли, чтобы животные не смогли зайти в город в период миграции, которая должна пройти через Куйбышев, так как там они могут застревать в заборах, попадать под колеса и травмироваться другим способом.

Как отметил представитель министерства, в течение двух-трех недель животные проведут в охотничьих угодьях под наблюдением со стороны охотоведов, затем косули покинут район по естественным миграционным путям.