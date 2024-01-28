В Железноводске построят шесть санаториев на 10 тыс. мест

Инвестор готов вложить около 114 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. Инвесторы готовы вложить 114 миллиардов рублей в строительство шести санаториев в Железноводске в Ставропольском крае, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Железноводск заключил рамочное соглашение на строительство шести санаториев на 10 тыс. койкомест. Инвестор готов вложиться в строительство санаториев на курорте на сумму около 114 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все санатории будут расположены в особой экономической зоне.

"Инвестиционная привлекательность Железноводска растет. Природа Железноводска настолько богата, что продолжает покорять инвесторов. Всего это будет шесть санаториев по 4 га каждый. При поддержке нашего губернатора Владимира Владимирова продолжаем развивать туристическую и инвестиционную привлекательность нашего курорта", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.