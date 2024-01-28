На Соловках оборудуют паломническую экотропу для молитв и созерцания

Протяженность пешеходного маршрута составит 1 600 м

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Экотропа вокруг Святого озера будет оборудована в 2024 году на Большом Соловецком острове, сообщил в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский по итогам поездки на Соловки. Тропа будет предназначена для молитв и созерцания природы.

"Летом начнем благоустраивать экотропу вокруг Святого озера. Концепция разработана учетом рекомендаций представителей Соловецкого монастыря", - написал губернатор.

Протяженность пешеходного маршрута составит 1 600 м. На первом этапе протяженностью около 400 м планируется обустроить деревянный настил, смотровую площадку, зону с закрытыми купальнями и площадку с крестом. На протяжении всего маршрута предусмотрена установка ограждения для безопасного передвижения. Экотропа станет местом тишины для пеших прогулок, молитвы и созерцания природы.

По информации Цыбульского, гостиницу для трудников монастыря и гостиницу "Германовская", ориентированные прежде всего на паломников и трудников, предполагается привести в порядок за счет внебюджетных средств. Губернатор предложил оборудовать здание "Германовской" системой отопления, чтобы паломники могли останавливаться здесь не только летом. "Необходимо переработать проект ремонта, чтобы предусмотреть систему отопления в гостинице. Возможно, поставить небольшую котельную, которая будет работать на пеллетах. Нам важно, чтобы на Соловках гости могли круглый год размещаться в нормальных условиях", - приводит пресс-служба администрации региона слова главы.

Что касается гостиницы для трудников, то приступить к ремонту можно будет после определения статуса здания как объекта культурного наследия. После полного обследования конструкций возможно проведение противоаварийных работ по кровле и фасадам, которые не изменят облик гостиницы.

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжают более 50 тыс. туристов и паломников, основной турпоток приходится на летнее время.