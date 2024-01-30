В Якутии у пары белых медведей в зоопарке впервые родилась двойня

Пол потомства пока неизвестен

ЯКУТСК, 30 января. /ТАСС/. Двойня появилась у пары белых медведей Колыманы и Ломоносова, живущих в якутском зоопарке "Орто дойду" - единственном в мире зоопарке, который работает в условиях северного экстремально холодного климата. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Радостная весть из зоопарка "Орто дойду" - в семье любимцев якутян, белых медведей Колыманы и Ломоносова снова пополнение. Да еще и двойня!", - написал Николаев.

Колымана в третий раз стала мамой. "Все знают, что рожденные у пары медвежата живут в российских зоопарках - Хаарчаана в Ленинградском, Алмаз в Хабаровском зоосаде им. В. П. Сысоева. Разумеется, пока не известен пол малышей. Будем с нетерпением ждать их выхода из берлоги", - уточнил Николаев.

Белая медведица Колымана, будучи медвежонком, была найдена на севере Якутии в апреле 2012 года бригадой "Медвежьего патруля", в чьи обязанности входит наблюдение за белыми медведями и защита их родовых берлог. Так как поиски матери-медведицы не привели к результату, медвежонка доставили в зоопарк "Орто дойду". Позднее к ней из Санкт-Петербурга прилетел годовалый самец Ломоносов. В конце 2016 года Колымана родила первого медвежонка, в 2019 году - второго медвежонка, которого назвали Алмазом. По словам специалистов, очень редко рожденная на воле медведица размножается в неволе.