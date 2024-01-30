Под Волгоградом проверяют школу после выявления опасной инфекции у уборщицы

В учреждении образования провели дезинфекционные мероприятия

ВОЛГОГРАД, 30 января. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области организовала надзорную проверку после того, как у уборщицы одной из школ Иловлинского района выявили закрытую форму инфекционного заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"12 января работник обратилась в медицинское учреждение для планового обследования по хроническому заболеванию, в рамках которого было выявлено наличие закрытой формы инфекционного заболевания. Ситуация продолжает оставаться на контроле органов прокуратуры до завершения надзорной проверки и фактического разрешения ситуации", - говорится в сообщении.

В августе 2023 года 46-летняя женщину приняли на работу в образовательное учреждение в качестве уборщика помещений после прохождения соответствующего медицинского осмотра, каких-либо заболеваний, препятствующих работе в школе, тогда у нее не выявили.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в школе провели дезинфекционные мероприятия, а также обследования здоровья работников и обучающихся, которые потенциально могли контактировать с заболевшей. "Каких-либо отклонений в их состоянии здоровья не выявлено", - добавили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что у сотрудницы школы Иловлинского района обнаружили туберкулез, однако карантин в учреждении не объявили.