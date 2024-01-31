В Саратове спорткомплекс "Протон-арена" получил сертификат для проведения соревнований

Он станет базой для тренировок женской волейбольной команды "Протон"

ТАСС, 31 января. Спорткомплекс "Протон-арена" в Саратове получил сертификат для проведения соревнований всероссийского и международного уровней. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"В Саратове появилась еще одна площадка для проведения соревнований всероссийского и международного уровней. Соответствующий сертификат получил спортивный комплекс "Протон-арена", - написал он.

Как уточнил губернатор, спорткомплекс станет базой для тренировок женской волейбольной команды "Протон". Также здесь будут детские секции. Планируется, что тренировки начнутся в ближайшее время.

Строительство "Протон-арены" велось при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. На завершение строительства было выделено свыше 317 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.

Спорткомплекс, ранее носивший название "Газовик", начали строить в жилом районе Солнечный-2 в 2013 году, на несколько лет проект был приостановлен. В 2020 году объект был переведен в областную собственность, позже его строительство возобновили.