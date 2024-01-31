На Колыме впервые издали справочник об истории поселков

Авторы справочника ориентировались, прежде всего, на молодежную аудиторию

ТАСС, 31 января. Справочник "История поселений Магаданской области" впервые выпустили на Колыме в рамках краеведческого проекта "Между морем и тайгой: история колымских поселений", сообщил ТАСС один из его координаторов Артем Ковалев.

"Это - своеобразная энциклопедия, в которой собраны сведения обо всех поселениях территории - как существующих, так и ставших достоянием истории. В книгу вошла информация о 227 населенных пунктах Колымы, 280 исторических фотографий и снимков, отражающих современное состояние того или иного поселения", - сказал Ковалев.

По его словам, авторы справочника ориентировались, прежде всего, на молодежную аудиторию, которая плохо знает историю Магаданской области. "Сейчас нет уроков краеведения, учебных пособий и специальных материалов. Раньше мы в каждом районе сами создавали школьные отряды, где дети вместе с педагогами занимались изучением истории своей малой родины. Мы оказывали им поддержку", - отметил Ковалев.

Издание - работа сотрудников Магаданской областной общественной организации работников культуры, областного краеведческого музея, областной библиотеки имени Пушкина и издательства "Охотник".

Между морем и тайгой

Благодаря проекту "Между морем и тайгой: история колымских поселений" в 2023 году был создан сайт, на котором можно познакомиться с историей сел и поселков Магаданской области. Там есть интерактивная карта, а у каждого поселения - информационная справка, архивные и современные фотографии, виртуальный тур, плейлист с видео, список литературы и скан-копии исторических документов. Помимо этого, организаторы проекта подготовили передвижную выставку по истории Колымы и цифровую экскурсию для показа в шлемах виртуальной реальности.

"Летом [2023 года] мы отправились в экспедицию. Мы добирались до сел и поселков на оленях, собаках, машинах, болотоходах, катерах, вертолетах и самолетах. Посетили около 150 поселений и запечатлели их на фото и видео. И перед каждой встречей с ребятами (из школьных отрядов - прим. ТАСС) ночью собирали прототип виртуального тура для показа в VR-шлемах. Изучать краеведение через виртуальную реальность - это что-то особенное", - подчеркнул координатор проекта.

Участники проекта выкладывают свои материалы на сайт, издали книгу и подготовили виртуальную выставку. "Активно знакомим с этими материалами школьников. В учебных заведениях нас очень рады видеть, у нас расписаны встречи уже на несколько недель вперед. Но, конечно, не только у детей это вызывает интерес. Мы каждый день получаем комментарии с благодарностью от людей, которые знакомятся с материалами. Например, видеозарисовки о поселках посмотрели уже более 100 тыс. раз", - отметил Ковалев.