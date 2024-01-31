В Кузбассе утвердили стратегию развития курорта "Шерегеш" на 172 млрд рублей до 2035 года

В стратегии обозначены девять инвестиционных проектов

КЕМЕРОВО, 31 января. /ТАСС/. Власти Кемеровской области утвердили стратегию развития спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" до 2035 года, общий объем инвестиций запланирован в размере 172 млрд рублей. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

"В целях развития туризма, формирования комплекса мер, способствующих развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" до 2035 года, а также повышения конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса, продвижения внутреннего туристского продукта и создания на территории Кемеровской области - Кузбасса горнолыжного курорта мирового уровня правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет: утвердить прилагаемую стратегию развития спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" до 2035 года", - говорится в тексте документа.

Объявленная в стратегии цель - повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса, продвижение внутреннего туристского продукта и создание на территории Кемеровской области горнолыжного круглогодичного курорта мирового уровня. Для этого планируется развивать Шерегеш как центр внутреннего и въездного туризма, а также создавать условия для комфортного пребывания туристов не только России, но и из дружественных иностранных государств. Также планируется обеспечить функционирование комплекса как курорта круглогодичного цикла.

В стратегии обозначены девять инвестиционных проектов общей стоимостью 172 млрд рублей. Эти деньги планируется вложить в создание спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в секторе В, в комплексное развитие незастроенной территории, в строительство гостиниц и туристического центра, жилых домов. Также в стратегии указывается необходимость строительства аэропорта Шерегеш, общая стоимость которого, включая строительство подъездной дороги, оценивается в 34 млрд рублей, и реконструкция аэропорта Новокузнецк.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2022-2023 гг. там отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.