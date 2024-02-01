Около 27 млрд рублей направят в Кузбассе на поддержку семей с детьми в 2024 году

Большая часть средств пойдет на выплаты и оказание адресной помощи

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Семьи с детьми в Кузбассе по поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева до конца года получат поддержку в размере свыше 26,9 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на оказание адресной помощи семьям, сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

"В Кузбассе из всех источников на поддержку детей и семей с детьми до конца года будет направлено свыше 26,9 млрд рублей. Большая часть средств - 25,1 млрд - пойдет на выплаты и оказание адресной помощи семьям", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с учетом федерального софинансирования общий объем средств на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка составит 22,3 млрд рублей. Свыше 680 млн рублей в региональном бюджете выделено на ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет.

Около 1,9 млрд рублей будет направлено на выплаты и предоставление мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот, а более 640 млн запланировано на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям.

Еще 127,3 млн рублей запланировано на обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы, а также для массового обследования младенцев на врожденные или наследственные заболевания. Также средства в бюджете предусмотрены и на соцподдержку отдельных категорий многодетных матерей, обеспечение жильем молодых семей и других льгот.

"В Год семьи мы продолжаем работу по улучшению жилищных условий, поддержке многодетных семей, материнства и детства, обеспечению качественным образованием и доступной медицинской помощью. Значительная часть бюджетных расходов в этом году предусматривается именно на эти цели", - пояснил Цивилев.