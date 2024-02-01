В Новосибирске впервые пройдет фестиваль фиджитал-спорта

Вход на фестиваль будет свободным

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Фестиваль фиджитал-спорта с гонкой дронов и соревнованиями по интерактивному баскетболу впервые пройдет в Новосибирске 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В Новосибирске впервые откроется фестиваль фиджитал-спорта. В спорткомплексе "Север" пройдет гонка дронов и состязания по интерактивному баскетболу, там же развернут выставку боевых дронов, участвующих в СВО", - сообщили в пресс-службе.

Вход на фестиваль будет свободным. В соревнованиях по интерактивному баскетболу будут состязаться команды в составе трех человек. Гонка дронов подразумевает личный зачет. Заявки на участие организаторы принимают до 3 февраля, пояснили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. В ходе мероприятия зрители смогут вблизи увидеть прототипы боевых дронов спецоперации и приступить к сдаче норм ГТО.

Организаторы фестиваля - управление физической культуры и спорта Новосибирска. "Фиджитал - новый вид спорта на стыке киберспортивных и классических дисциплин, победа в котором достигается по результатам суммы очков в виртуальном и реальном мире. Ключевым мероприятием фиджитал-спорта в России станет Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казани", - добавили в мэрии.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.