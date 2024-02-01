В Якутии на базе региональной Академии наук откроют новые лаборатории по изучению мамонтов

Для их открытия нужны помещение и оборудование

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новые лаборатории по изучению мамонтов откроют на базе Академии наук Якутии, они станут основой для создания Всемирного мамонтового центра. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом изучения мамонтовой фауны научного учреждения, доктор биологических наук Альберт Протопопов.

"Создание Всемирного мамонтового центра требует поэтапного подхода и планирования. Намечено открытие лабораторий в рамках отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Якутии - палинологии (спорово-пыльцевого анализа), палеокарпологии, анатомической лаборатории, 3D-визуализации, томографического сканирования, мониторинга за природными и техногенными процессами в Арктике", - сказал Протопопов.

Для открытия лабораторий нужны помещение и оборудование. "Наши хранилища физически устарели. Нужны площади для хранения палеонтологического материала с сохранением температурного режима на 800-1 000 кв. м", - уточнил он.

Протопопов предлагает, в первую очередь, открыть "чистую комнату" с ПЦР-лабораторией: "Есть такое понятие - "чистая комната", где нет посторонних ДНК, бактерий, чтобы не было генетического загрязнения. Внутри помещения делаются стерильные боксы".

Как пояснил ученый, практически все современные лаборатории, которые работают с палеогенами, имеют дело с современными животными. "А это ведет к загрязнению [оборудования]. Если мы даем на изучение только мамонтов, то проблем нет - сейчас же их нет. А если мы им даем древнего волка, древнего медведя, которые представлены в современном животном мире, какая будет репрезентативность?", - отметил доктор биологических наук.

Необходимость открытия собственных лабораторий отчасти связана с западными санкциями. "Не все находки у нас датированы, потому что пришлось менять партнеров - нас бойкотируют лаборатории стран Европы, Японии, где ранее проводились анализы по датировке древних находок. Необходимо импортозамещение. Сейчас такие анализы мы проводим в Новосибирске", - добавил собеседник.

Подготовка кадров

Протопопов считает, что к моменту открытия центра необходимо подготовить пул специалистов на базе лабораторий. "Мы уже начали готовить кадры вместе с Северо-Восточным федеральным университетом. К моменту открытия Всемирного мамонтового центра должно быть подготовлено до 100 специалистов. Иначе центр построят, а кто работать будет? Были случаи, когда закупалось дорогостоящее оборудование, на котором некому было работать", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что создание Всемирного мамонтового центра - интеграционный проект. "Сейчас учреждения науки и образования в республике работают разрозненно. Мы надеемся, что с созданием центра эти проблемы будут решены", - считает ученый.

Мамонтовый центр

Создание Всемирного мамонтового центра предусмотрено Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Строительство центра включено в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года. Проект создания центра включен в программы НОЦ мирового уровня "Север". На территории Якутии сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других остатков мамонтовой фауны.

Как правило, обнаруженные в Якутии объекты мамонтовой фауны отличаются хорошей сохранностью. До 90% всех уникальных находок с мягкими тканями приходится на Якутию, кроме того, ископаемые животные с сохранившимися биологическими жидкостями были обнаружены только в Якутии.