В Чувашии внедрят цифровой сервис "Семейный навигатор"

Как сообщил глава республики Олег Николаев, в регионе поддержка семей основана "на комплексности и проактивном режиме их предоставления"

ЧЕБОКСАРЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Чувашии в течение двух лет разработают цифровой сервис "Семейный навигатор", где будет аккумулирована информация о мерах поддержки семей и проводимых мероприятиях. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в своем послании Госсовету региона.

"Количество мер поддержки [семей] и их объемы из года в год растут. В связи с этим ставлю задачу в течение двух лет разработать и внедрить в Чувашии цифровой сервис "Семейный навигатор". С его помощью можно будет узнать о мерах поддержки и льготах для семей, о мероприятиях в организациях культуры и спорта, получить психологическую помощь, юридические консультации", - сообщил Николаев.

Он добавил, что в регионе поддержка семей основана "на комплексности и проактивном режиме их предоставления". Кроме того, глава республики поручил региональному правительству проиндексировать все социальные выплаты на показатель реальной инфляции за 2023 год.