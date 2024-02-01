В Сочи к 2044 году создадут комплекс социальных кластеров для повышения качества жизни

Работы будут проводиться в рамках нового генерального плана

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи, где численность населения со времени проведения Зимних Олимпийских игр в 2014 году возросла более чем в 1,5 раза, за счет реализации принятого в конце 2023 года нового генерального плана намерены создать в городе комплекс социальных кластеров для улучшения качества жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Социально-экономическое развитие Сочи неразрывно связано с подготовкой и проведением Зимних Олимпийских игр в 2014 году. Активное олимпийское строительство в городе-курорте началось в конце 2008 - начале 2009 года. По состоянию на 2007 год численность населения Сочи составляла чуть более 401 тыс. человек, к 2014 году население уже превышало 467 тыс. человек. В течение пяти лет олимпийской стройки в городе появились объекты здравоохранения мирового уровня, капитально отремонтировано 36 школ, построено еще пять, введено в эксплуатацию 11 пристроек к детским садам на 100 мест каждая и построено еще три детских сада. При этом в постолимпийский период численность населения продолжала расти за счет высокой доли миграции и к 2024 году достигла 720 тыс. человек.

"В Сочи предполагается создание сразу нескольких социальных кластеров, в которых будут сосредоточены необходимые горожанам учреждения образования и спорта, созданы точки научно-технического роста. В поселке Дагомыс предлагается создать кампус на базе Сочинского государственного университета. В Северном кластере, который появится в микрорайоне Мамайка, построят пять детских садов и многофункциональный спорткомплекс. Западный кластер расположится в районе улицы Фадеева: на площади 8 га в нем будут построены две школы, два детских сада, спортивные объекты и поликлиника", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Там добавили, что еще два социальных кластера суммарной площадью 23 га планируют сформировать в селе Верхний Юрт, где разместят еще четыре школы, девять детских дошкольных учреждений, организацию дополнительного образования и спортивные объекты. В пресс-службе уточнили, что всего при реализации нового генерального плана намерены модернизировать и построить 317 объектов образования, 104 объекта здравоохранения, 72 спортивных объекта, 109 объектов культуры и 22 объекта для развития молодежи.

"Олимпийский проект имел огромное значение для будущего развития нашего города. Сегодняшний Сочи - это не только красивый и современный курорт, который ежегодно принимает более семи миллионов гостей, за последние годы создано множество новых современных объектов социальной инфраструктуры, благоустроены сотни общественных пространств как в городских микрорайонах, так и в сельской местности. Мы уверенно продолжаем этот курс, учитывая в первую очередь интересы горожан: наращиваем темпы строительства объектов образования, спорта, культуры и здравоохранения, модернизации инженерной инфраструктуры, благоустройства и создания комфортной городской", - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Генеральный план Сочи был утвержден Городским Собранием города-курорта в конце декабря 2023 года. Разработка нового генплана была обусловлена необходимостью борьбы с хаотичной и незаконной застройкой города в постолимпийские годы, когда в город активно начали переезжать жить люди из других регионов России, начался резкий подъем численности населения, что вызвало нехватку социальной инфраструктуры. В период разработки генплана в городе было полностью запрещено точечное строительство, возводить многоквартирные дома возможно только в рамках проектов комплексного развития территорий, предусматривающих школы и детсады.

Об Олимпиаде

В Сочи в 2024 году отмечают 10-летие со дня проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года. Продолжительность Игр составила 17 дней. Это была вторая Олимпиада, которая проходила на территории России. Ранее, в 1980 году, XXII летние Олимпийские игры принимала Москва. В рамках годовщины в Сочи проходят праздничные мероприятия.