В Северной Осетии на единые социальные пособия направят почти 15 млрд рублей

Это почти вдвое больше, чем в 2023 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 15 млрд рублей направят в 2024 году в Северной Осетии на выплаты единого социального пособия для семей с детьми. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году, сообщила на пресс-конференции вице-премьер республики Альбина Плаева.

"Довольно хорошим подспорьем для семей, у которых есть дети, является единое социальное пособие. В этом году на эти цели в республике предусмотрено до 15 млрд рублей. Это огромная сумма. И, действительно, Год семьи - это возможность в очередной раз подчеркнуть важность семейных ценностей, дополнительно поднять статус семьи", - сказала Плаева.

По ее словам, получателей пособия в республике с каждым годом становится больше. В 2023 году на эти цели было выделено 8 млрд рублей.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.