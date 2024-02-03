Эксперт: турпоток курорта "Архыз" в КЧР в 2030 году дойдет до 2 млн человек

Генеральный директор УК "Архыз" Роман Киранчук отметил, что таких показателей планируют добиться за счет вложения 6,4 млрд рублей на развитие горнолыжной инфраструктуры

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Туристический поток на всесезонный комплекс "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2030 году достигнет отметки в 2 млн человек - это следует из презентации генерального директора УК "Архыз" Романа Киранчука, представленной на экспертной панели "Туристические кластеры. ОЭЗ" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Туркомплекс в 2022 году посетили около 750 тыс. человек, в 2023 году - более 880 тыс. "Архыз" ориентирован на активный семейный отдых. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель. Сейчас его инфраструктура включает туристические деревни "Романтик" и "Лунная Поляна" - всего около 2,2 тыс. мест размещения, 27 км горнолыжных трасс и восемь канатных дорог.

"Архыз" 2030 год: более 8 тыс. мест размещения, до 2 млн туристов в год", - сказано в презентации.

Киранчук отметил, что "Архыз" стал лидером среди особых экономических зон туристско-рекреационного типа по оценке Минэкономразвития в 2023 году.

"К управлению курортом в КЧР мы приступили в мае 2023 года. Кроме суммы сделки, существо превышающей объем государственных инвестиций, условиями сделки предусмотрен ряд инвестиционных обязательств, - сказал он. - Инвестор взял на себя обязательство вложить до 2030 года 49,5 млрд рублей, в том числе 27,2 млрд в горнолыжную инфраструктуру. В 2024 году планируем вложить 6,4 млрд на старт развития горнолыжной инфраструктуры, что позволит нам к 2030 году увеличить туристический поток, а также обеспечить дополнительные поступления налогов в государственный бюджет".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.