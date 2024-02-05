В заповеднике в Херсонской области родился жеребенок лошади Пржевальского

Новорожденный жеребенок находится под присмотром зоологов и ветеринаров заповедника

ГЕНИЧЕСК, 5 февраля. /ТАСС/. Жеребенок лошади Пржевальского родился в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Все желающие могут поучаствовать в выборе имени животному, сообщается в Telegram-канале заповедника.

Лошадь Пржевальского - единственная дикая лошадь на планете. В заповеднике "Аскания-Нова" обитает 61 особь. Всего на Земле осталось не более 2 тыс. этих животных, 500 из них находятся в Европе.

"В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родился жеребенок лошади Пржевальского. Специалисты осмотрели его, сделали промеры тела и определили пол новорожденного. Также по результатам осмотра убедились, что его физическое состояние и поведение соответствует норме. Вес жеребенка на момент рождения составлял 28 кг, длина тела - 120 см, высота в холке - 84 см. С каждым днем малыш растет, набирает вес и крепнет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жеребенок находится под присмотром зоологов и ветеринаров заповедника и чувствует себя хорошо. "Новорожденный жеребенок лошади Пржевальского пока не имеет имени, и мы предлагаем всем подписчикам и всем посетителям нашего канала поучаствовать в выборе имени для нового члена табуна диких лошадей", - отметили в заповеднике. Подписчикам предлагается выбрать из нескольких вариантов: Бамбино, Баламут, Бамбук, Бальзам, Башмачок или Бармон. По состоянию на 12:30 5 февраля лидируют варианты Бамбино и Баламут.

Редкие и дикие

Лошадь Пржевальского имеет древнее происхождение и не является прямым предком домашних лошадей. Название животное получило в честь русского географа, исследователя, первооткрывателя Азии Николая Пржевальского.

Тело животных короткое мускулистое, высотой в холке около 1,3 метра. Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного союза охраны природы.

В естественных условиях лошади Пржевальского не обитают, они содержатся только в заповедниках. Появление жеребят зависит от условий содержания: они должны быть максимально приближенными к естественной среде обитания.

О заповеднике "Аскания-Нова"

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 г. был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли.

Если бы заповедник был государством, он бы занял 11-е место по площади среди маленьких государств мира и расположился бы между Мальтой и Гренадой. Его территория превышает 333 кв. км. Единственный в Европе естественный ландшафт сухой типчаково-ковыльной степи занимает 11 054 га, там произрастает более 500 видов растений. На данный момент в заповеднике содержатся более 3 тыс. животных, 37 видов копытных, из них 4 занесены в Красную книгу РФ.