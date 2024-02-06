В Лангепасе для пациентов больницы запустили специальную аудиосвязь с персоналом

Новая система значительно разгружает труд медработников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 февраля. /ТАСС/. Пациенты Лангепасской городской больницы, нуждающиеся в постоянном присмотре и контроле, впервые в Ханты-Мансийском автономном округе получили возможность оперативно вызывать помощь с помощью аудиосвязи в любое время суток благодаря специальным кнопкам нового образца. Об этом сообщила ТАСС главная медицинская сестра Лангепасской городской больницы Ольга Прасова.

"В Лангепасской городской больнице впервые установлены современные кнопки нового образца для вызова персонала. Пациент нажимает кнопку и, при необходимости, голосом сообщает, что ему требуется. Все это, не вставая с кровати. То есть это не просто кнопка, но и как переговорное устройство. Соответственно медработник, где бы он не находился видит с какой палаты и койки поступил вызов, а также понимает, что требуется больному - экстренная помощь, если ему резко стало плохо или можно чуть позже подойти, потому что, например, закончилась вода у человека", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, новая система значительно разгружает труд медработников, снимает с них лишнюю нагрузку и позволяет эффективно распределять время и оказание помощи гражданам. "Ранее подобной возможности не было и медперсоналу приходилось приходить в ту или иную палату не зная, какая помощь требуется человеку - экстренная или нет", - добавила она.

В Ханты-Мансийском филиале "Ростелекома" пояснили ТАСС, что новое оборудование, установленное в нескольких корпусах Лангепасской городской больницы - первое подобное в Ханты-Мансийском автономном округе и Уральском федеральном округе.

В настоящее время в стационаре Лангепасской городской больницы одновременно могут находиться до 200 пациентов, с которыми работают около 75 сотрудников круглосуточно. При этом ряд больных не в состоянии самостоятельно передвигаться и нуждаются в постоянном присмотре и контроле.