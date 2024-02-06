Гладков: в Белгородской области в 2024 году благоустроят 31 объект городской среды

Работы будут проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

БЕЛГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Более 30 объектов построят в Белгороде в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По итогам 2024 года 31 территория, востребованная по мнению и голосованию жителей Белгородской области, станет узнаваемой, красивой, современной и благоустроенной", - написал Гладков. В частности, планируется благоустроить три дворовых территории и 28 общественных пространств на территории 12 муниципальных образований области. К примеру, в Разумном начинается формирование большого дендропарка.

"Надеюсь, что наши строители выполнят все запланированные работы в срок", - добавил он.

Также планируется реализовать четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму 494,5 млн рублей , предполагающие благоустройство площади Победы и прилегающей территории в городе Алексеевка, городского пляжа города Губкина, парка "Маршалково" в городе Строителе и ревитализацию территории химического завода в Шебекино.

В 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" было благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов и 30 общественных пространств. Всего на благоустройство в 2023 году было потрачено свыше 881 млн рублей.