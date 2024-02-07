Две мультиспортивные лиги для детей создадут в Липецкой области

Как сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, спортивные дисциплины выбирали таким образом, чтобы в проекте мог поучаствовать каждый

ЛИПЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Две мультиспортивные лиги - для любителей и профессионалов - создадут в Липецкой области в рамках проекта детского спорта. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что в течение пяти месяцев реализуется проект "Мультиспортивная детская лига", в рамках которого по 500 детей каждого возраста от 6 до 14 лет в течение года ежемесячно соревнуются в разных видах спорта: от триатлона до бадминтона. "Со следующего сезона лига будет разделена на любительскую и профессиональную, потому что спрос на спорт колоссальный у всех детей", - сказал Артамонов.

По его словам, спортивные дисциплины для ребят выбирали таким образом, чтобы в проекте мог поучаствовать каждый, ведь речь идет не о профессиональных спортсменах, а воспитанниках детских садов и общеобразовательных школ.

"Пока в мультиспортивной детской лиге прошло всего пять этапов, но в регионе уже бум покупки велосипедов, дартса и шапочек для плавания: дети имеют возможность в потрясающе дружеской обстановке получить бесценный соревновательный опыт по разным видам спорта и новых друзей, а организаторы - будущих учащихся спортивных школ по профилю", - заметил Артамонов.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что для повышения интереса к достижениям в спорте и стимула самосовершенствования каждому ребенку еще на старте лиги выдали диплом спортсмена, футболку, рюкзак и медальницу, куда надо собрать 12 медалей за каждый этап. "Конечно же, мало кому хочется иметь "дыры" в медальнице от пропущенного старта", - отметили в пресс-службе, назвав такое решение организаторов "очень действенным мотивационных ходом".