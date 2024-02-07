Спартакиаду национальных видов спорта народов Сибири впервые проведут в 2024 году

Организация игр вошла в план реализации Стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Спартакиада, которая объединит национальные и спортивные традиции народов Сибири, впервые пройдет в 2024 году. Соревнование призвано повысить интерес к истории и культуре народов Сибирского федерального округа, рассказал журналистам глава исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников.

Организация игр вошла в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года

"Что видим в 2024 году <...>. Новый проект, который мы запустили, который поддержал Минспорт, - отдельное мероприятие для сибиряков - "Спартакиада народов Сибири". Концептуально мы ее видим, как спартакиаду с дисциплинами национальных видов спорта", - рассказал Гусельников.

Он добавил, что регионы Сибири будут конкурировать за право проведения игр. Ориентировочно проведение игр планируется осенью этого года. В будущем планируется вывести мероприятие на международный уровень.

В пресс-службе МАСС уточнили ТАСС, что в программу игр включены такие виды спорта как борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов) для юношей, борьба на поясах для девушек, поднятие камня, стрельба из лука, фиджитал-игры. Также пройдут северное многоборье (метание топора на дальность, метание тынзяна (аркана, с помощью которого пастухи отлавливают оленя) на хорей, тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами, прыжки через нарты, бег с палкой по пересеченной местности), гонки на охотничьих лыжах, конные скачки, мас-рестлинг, лапта, гиревой спорт, городошный спорт, гребля (SAP-борды), иные виды спорта по выбору регионов. Проведут и физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду обороне" среди всех возрастных ступеней.

Также предполагается проведение культурных мероприятий с демонстрацией традиций и быта народностей представляющей делегации.